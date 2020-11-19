صباح الخير يا مصر يستعرض تقريرا عن انحياز الرئيس السيسي للبسطاء

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، تقريرًا عن انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي للبسطاء على أرض مصر، على المستويين الرسمي والإنساني.





"جابر الخواطر"، هو اللقب الذي أطلقه الكثير من المصريين على الرئيس عبدالفتاح السيسي مع حرصه الدائم على المواطن، وجبر خاطر البسطاء والعمل على إسعادهم، على مدار السنوات الست الماضية.





من خلال جولاته وحرصه على التواجد بين أبناء شعبه، إضافة إلى المناسبات التي جمعت بنماذج إنسانية حرص على إكرامها ومنحها التقدير الذي يؤكد على كرمه وحسن أخلاقه وتقديره للبسطاء.





المواقف التي تعبر عن جبر الرئيس لخواطر المصريين كثيرة، فهو من لبى طلب الطفل أحمد ياسر، المصاب بمرض السرطان بلقائه واستقباله له في قصر الاتحادية وقبّل رأسه، وفي قصر الاتحادية أيضًا كان في استقبال السيدة منى التي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الشهير لها، التي تجر فيه عربة نقل البضائع واحتفى بها، وقدم لها سيارة هدية لتساعدها في عملها كنموذج مشرف للمرأة المصرية العاملة.





والأمر نفسه تكرر مع مروة العبد سائقة التروسكل، إذ دعمها الرئيس وقال عنها إنها نموذج مشرف لشباب مصر كافة، وقدوة لجميع المصريين في الكفاح والعطاء والإصرار، ووجه الرئيس بتلبية جميع طلباتها ومساعدتها على ما تقوم به من أعمال.





كما جبر الرئيس بخاطر سائقة الميكروباص "نحمده" التي التقت الرئيس خلال تفقده عددًا من مشروعات العاصمة الإدارية وصافحها الرئيس واستمع إلى مطالبها، بل ووفر لها سيارة ميكروباص لتمتلكها بدلًا من عملها بأجر لدعمها وجبر خاطرها.





كما كان الرئيس حاضرًا في قصة مريم فتح الباب، الطالبة التي لم تخجل من مهنة والدها المتواضعة كحارس عقار، بعد تصدرها الشاشات والصحف لحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة عام 2017، فأراد إكرامها على اعتزازها بنفسها وبوالدها المصري المكافح، فأجلسها بجواره في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدوري الرابع للشباب بعد أن تمت دعوتها من مؤسسة الرئاسة لحضور المؤتمر.