كل سنة وأسد مصر بخير.. هاشتاج يجتاح تويتر لتهنئة الرئيس السيسي بعيد ميلاده





وكان دشن جموع الشعب المصري، الهاشتاجين احتفالًا بيوم مولد الرئيس السيسي ولتهنئته بتلك المناسبة الخاصة، وظهر الحب الكبير للشعب المصري للرئيس من خلال التهنئة الكبيرة التي قد أرسلها رواد تويتر للرئيس في يوم مولده.









وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر بتهنئة الرئيس وجاءت أبرز تعليقاتهم:





كل سنة واسد مصر في أفضل حال #كل سنه واسد مصر بخير





كل سنه وحضرتك طيب يا قائدنا





يارب يبارك فى صحتك ويقويك ياريس

كل عام وحضرتك بالف خير وصحة يارب





كل سنة وانت رافع راسنا فوووق فى السما

كل سنة وانت واضع مصر فى المقدمة

كل سنة وانت فارس نبيل شريف

فى زمن عز فيه الشرف وان يجود بمثله الزمان قل ما









غدآ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ ميلاد اعظم الرجال واكثرهم قوة واكثرهم عطاء وجهد ووفاء وإنسانية يوم ميلاد #السيسي الذى جعل لمصر هيبة قوية شديدة الخطورة لمن تسول له نفسه المساس بشعب مصر وأرضه عزيز مصر الغالي

#كلسنةواسدمصربخير





#عيدميلادالسيسي_حبيبنا

سنين مديدا وازمنه سالمه ياريس

ميلاد السيسي هو بدايه نهاية اهل الشر

عيد السيسي هو عيد المصريين ليحتفلوا

بقائد عظيم





#عيدميلادالسيسي_حبيبنا

عيد ميلاد فخرنا... وحبيبنا وزعيمنا





#عيدميلادالسيسي_حبيبنا

ربنا يحفظك يا نعمة ربنا لينا





وسط كل الدعوات لهدم وتخريب مصر هو قال تحيا مصر

قالها بالفعل قبل القول

كل يوم بنقوم نلاقي مشاريع جديدة نستغرب اتعملت امتى وازاى دي؟!

مصر هي شغله الشاغل وسعادة المصريين هدفه الوحيد

مصر فيها أسد حاميها

اللهم بارك ، ربنا يحفظك لينا ياريس

#عيدميلادالسيسي_حبيبنا





ويحتفل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، بعيد ميلاده الـ 66، حيث ولد عام 1954.