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تكنولوجيا

بطريقتين.. كيفية إرسال رسائل فى واتساب بدون حفظ الرقم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:59 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
أحد أكثر الأشياء إزعاجًا في تطبيق واتساب WhatsApp، أنك لا تستطيع إرسال رسائل أو بدء محادثات لأرقام ليست محفوظة ضمن جهات إتصالك على الخدمة، ولا يمكنك إرسال رسالة واتساب لأي شخص ببساطة من خلال الضغط على رقمه حتى وإن كان لديه رقمك.


ولحسن الحظ، توجد طريقتان يمكنك من خلالهم تخطي هذه المشكلة وإرسال رسالة لأي شخص على واتساب حتى وإن لم يكن رقمه مسجلا ضمن جهات اتصالك، إذ إن خدمة التراسل التابعة لفيسبوك تتيح لك طريقة رسمية لمراسلة جهة اتصال غير موجودة في قائمتك وبدء محادثة على إصدار سطح المكتب WhatsApp Web.




وفيما يلي نستعرض كيفية مراسلة أشخاص على WhatsApp Web ليسوا ضمن جهات اتصالك، وفقا لم ذكره موقع "somagnews".


تعد أسهل طريقة لبدء محادثة مع أشخاص على إصدار سطح المكتب ليسوا ضمن جهات اتصالك على واتساب، حيث لا تتطلب تلك الخطوة تثبيت أي ملحقات في متصفحك، ولكن تتم هذه العملية باستخدام رابط رسمى من واتساب نفسه، لذا اتبع الخطوات التالية:


1. افتح إصدار سطح المكتب WhatsApp Web، شكل طبيعي وقم بتسجيل الدخول عند مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بحسابك.


2. من متصفح الويب الصق رابط الخدمة التالي: (https://api.whatsapp.com/send?phone=0000000)، قم باستبدال لأصفار برقم هاتف جهة الاتصال التي تريد مراسلتها.


3. في الصفحة المحملة، انقر فوق "متابعة الدردشة Continue Chatting".


4. انقر فوق خيار "WhatsApp Web" وانتظر حتى يتم نقلك إلى شاشة الدردشة عى إصدار الويب.


توجد طريقة أخرى لبدء محادثة جديدة على إصدار سطح المكتب باستخدامملحق إضافي لمتصفح جوجل كروم Chrome، يمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:

1. قم تثبيت ملحق WA Web Plus من متجر سوق كروم.

2. من الصفحة الجديدة انقر فوق إضافة الملحق لمتصفح كروم Add extension.

3. افتح صفحة جديدة بمتصفح كروم وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك على واتساب.

4. ضمن قائمة التخصيص Personalization الخاصة بالملحق قم بتمكين خيار السماح ببدء المحادثات مع غير جهات الاتصال Allow starting conversations with non-contacts.

5. ستجد بجانب صورة ملفك الشخصي، انقر فوق الزر لإضافة جهة اتصال، ادخل رقم الهاتف ونقر على دردشة Chat.
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