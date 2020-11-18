6 ميزات خفية يجهلها أغلب مستخدمي واتساب حول العالم.. اعرفها

فيسبوك بعض المزايا والإعدادات الخفية التي تجعل استخدامه أكثر سهولة، وفيما يلي نقدم إليك أبرزها وفقا لما ذكره موقع "Cnet": ويمتلك تطبيق المراسلة المملوك لشركةبعض المزايا والإعدادات الخفية التي تجعل استخدامه أكثر سهولة، وفيما يلي نقدم إليك أبرزها وفقا لما ذكره موقع "Cnet": أصبح تطبيق التراسل الأشهر واتساب Whatsapp ، وسيلة االتصال المفضلة لأكثر من 2 مليار شخص حول العالم، ويعتمد أكثر مستخدمي الخدمة على الميزات التقليدية المعروفة،





1. تنسيق النص: يتيح لك تطبيق التراسل الفوري شكل النصوص المرسلة عبر الخدمة، كي تبدو أكثرا وضوحا من النص العادي، حيث يمكن للأشخاص استخدام الخط العريض أو المائل، ويمكنك ذلك من خلال إضافة رمز النجمة * قبل النص المطلوب وبعده لجعل النص يظهر بالخط العريض، ولجعل النص مائلًا يمكنك ذلك من خلال رمز _ قبل النص المطلوب وبعده، ولإرسال نص يتوسطه خط مع علامة التلدة ~ قبل الرسالة وبعدها.









2. الرسائل الذاتية الاختفاء: طرح تطبيق واتساب مؤخرا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال رسائل مختفية لمحادثات محددة، وعند التمكين ستختفي جميع رسائلك من الدردشة بعد سبعة أيام، قم بتشغيل خاصية Disappearing Messages، من خلال النقر فوق اسم جهة الاتصال أو الدردشة في أعلى الشاشة، ثم حدد Disappearing Messages من قائمة الخيارات ثم انقر فوق تشغيل On.





3. تمييز الرسائل بنجمة: تعد تمييز الرسائل بنجمة طريقة ملائمة لوضع إشارة مرجعية على الرسائل، للعثور عليها بسهولة وسرعة عند الحاجة إليها في المستقبل، ويمكنك استخدام ميزة مرجعية الرسائل من خلال الضغط مطولا على الرسالة ثم اضغط على أيقونة النجمة أعلى شاشة الدردشة. وسيتم وضع رمز نجمة صغيرة بجوار الرسالة، ويمكنك العثور على جميع الرسائل المميزة بنجمة من خلال الانتقال إلى الإعدادات والضغط على خيار "الرسائل المميزة بنجمة".





4. مسح مساحة التخزين ومشاهدة من تتحدث إليه كثيرا: هل تريد معرفة من هو صديقك المفضل؟، يمكنك معرفة من تتحدث معه أكثر في واتساب وذلك من خلال الذهاب قائمة الإعدادات ثم التخزين والبيانات ثم إدارة التخزين، حيث ستشاهد قائمة جهات الاتصال التي تتحدث معها مرتبة بحسب الأكثر استخداما، انقر فوق كل جهة اتصال لعرض إحصائيات أكثر تفصيلا.





وأعاد واتساب مؤخرا تصميم تبويب التخزين، حيث يسهل عليك القسم الجديد التخلص من الملفات التي تشغل مساحة كبيرة في هاتفك، ويمكنك ذلك من خلال الذهاب إلى إعدادات التطبيق ثم التخزين والبيانات، ثم إدارة التخزين.





5. عرض معلومات الرسالة: لا يعلم الكثير منا في أي وقت يتسلم المرسل إليه الرسالة، أو متي قام بقراءتها، فإذا كنت من مالكي هواتف آيفون فيمكنك معرفة متي استلم او قرا المستلم لرسالتك من خلال سحب الرسالة التي أرسلتها إلى اليسار لعرض هذه الإحصائيات، وبالنسبة لمستخدمي أندرويد اضغط لفترة طويلة على رسالة ثم النقر فوق زر القائمة متبوعا بالمعلومات Info.





6. كتم المحادثات: عند انشغالك بعمل مهم أو التوجه لحضور اجتماع يمكن تفعيل الوضع الصامت لهاتفك لتجنب صوت إشعارات الرسائل المزعج، وكي لا يشتت صوت إشعارات الرسائل على واتساب انتباهك عند القيام بعملا ما، قم بكتم صوت المحادثو ويمكنك ذلك من خلال النقر مطولا على الدردشة ثم النقر على أيقونة مكبر الصوت المشطوب في الجزء العلوي من الشاشة وذلك بالنسبة لهواتف أندرويد، وكما يمكن لمستخدمي آيفون التمرير إلى اليسار عبر المحادثة، ثم النقر فوق الزر ثلاثي النقاط متبوعًا بـ كتم الصوت.