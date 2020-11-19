خلص عليه وحاول هتك عرضه بعد وفاته.. مد أجل الحكم على المتهم بقتل طفل لـ 9 ديسمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، مد أجل النطق بالحكم علي المتهم بقتل طفل خنقًا ومحاولة هتك عرضة بعد وفاته بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لجلسة 9 ديسمبر.





كانت قد احالت المحكمة المتهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في اعدام المتهم وحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.





وكشفت تحقيقات، نيابة حوادث شمال القاهرة، قيام المتهم بقتل المجني عليه "يوسف" والذي لم يبغ من العمر 12 سنة، ثم حاول هتك عرضة بعد موتة لكن جسده كان "متخشب" على حد وصفة.





وأشارت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة تلقت اخطارًا من قسم شرطة الساحل يفيد ، ان أهالى المنطقة عثروا على جثة طفل 10 سنوات وسط أكوام القمامة بمنطقة الساحل، وانتقل فريق بحث إلى مكان الواقعة وتم نقل الضحية للمشرحة، وبالتحريات وفحص الكاميرات الموجودة فى محيط الحادث، تبين أن القتيل شوهد آخر مرة بصحبة مسجل خطر، وتم استهدافه بمأمورية انتهت بضبطه، وبمناقشته اعترف بارتكابه واقعة القتل.





وأكد أنه استدرج الضحية وحاول اغتصابه، إلا أن المجنى عليه قاومه وهدده بفضح أمره فقتله وألقى بجثته وسط القمامة لإخفاء جريمته.