بنسبة 76%.. الإمارات تعتلي قائمة مستوردي الذهب المصري

التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ، ارتفاع 2.4 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار ار بنسبة زيادة بلغت نحو 76% مقارنة بأرقام الصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي. كشفت، ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي إلىار بنسبة زيادة بلغت نحو 76% مقارنة بأرقام الصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وأضاف التقرير، أن نحو 7 دول استحوذت على 99.8% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتها "الإمارات العربية المتحدة" التي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي و الأحجار الكريمة مستحوذة 69.7% بقيمة بلغت 1.703 مليار دولار مقارنة بنحو 924 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 84%.

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تلتها في المرتبة الثانية "كندا" والتي استحوذت على 21 % من إجمالي صادرات القطاع بما قيمته 513 مليون دولار مقارنة ب 439 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%، وجاءت "أستراليا" في المرتبة الثالثة والتي شهدت الصادرات لها ارتفاعا ملحوظا مسجلة ما قيمته 159 مليون دولار مقابل 2000 دولار.





فيما أعلن اليوم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن 11 شركة قد فازت في مزايدة للتنقيب عن الذهب بمصر في الصحراء الشرقية، وفي حين أشار إلى فتح جولة ثانية من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب بداية من اليوم، وإن مدة الجولة الثانية من مزايدة التنقيب عن الذهب في مصر 4 أشهر حتى منتصف مارس.





وأوضح الملا، أن هذه الشركات توزعت بين 7 شركات عالمية فازت في مزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر و4 شركات مصرية، والشركات هي:





الشركات المصرية

إبداع فور جولد

ميداف

العبادي

شمال أفريقيا





الشركات الأجنبية

سينتامين

ريد سي ريسورز

بارك جولد

بي تو جولد

مناجم النوبة

‏A k h gold

لوتس جولد