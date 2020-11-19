دماء على الأسفلت| طرق قرى كفر الدوار بالبحيرة مصيدة للأرواح.. والسائقون يرفضون القيادة بـ"زلط".. والأهالي يستغيثون بالمحافظ خوفا على حياتهم

- ١٠ قرى بمركز كفر الدوار تستغيث بمحافظ البحيرة بسبب تهالك الطرق

- مصيدة لأرواح الكبار والصغار والسيارات معا

- السائقون يرفضون الذهاب على طريق قرية زلط لأنه غير صالح للسير









"الداخل مفقود والخارج أيضا مفقود"، شعار يرفعه سكان أكثر من ١٠ قرى تابعين لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تعبيرًا عن الحالة المتردية التى وصلت إليها الطرق الرئيسية التي تربط بين هذه القرى وباقي المحافظة، التى وصفوها بأنها أصبحت مصيدة لأرواح الكبار والصغار والسيارات معًا، فى ظل غياب أعمال الصيانة اللازمة لها.





أعرب تامر سعد، من سكان قرية زلط التابعة لمركز كفر الدوار، عن غضبه بعد تكرار الحوادث بسبب تهالك الطريق الرئيسي الذي يربط بين هذه القرية والقري المجاورة وباقي المحافظة.









أوضح سعد، أن الطريق متهالك منذ العديد من السنوات الماضية وتم تقديم العديد من شكاوى دون استجابة، مشيرًا إلى أن أغلبية سكان القرية والقرى المجاورة طلاب مدارس وعمالة يومية، يتطلب السفر يوميًا للذهاب إلى المدارس والدروس الخصوصية و أماكن العمل المختلفة.









وأشار سعد، إلي أن السائقين ترفض الذهاب على هذا الطريق بسبب أنه غير صالح للاستهلاك الادمى ، لذلك يقع سكان القرية والقري المجاورة تحت رحمة تجار السيارات الخاصة أو شراء دراجة نارية، لافتًا إلى أن المسافة بين القرية مركز كفر الدوار لا يقل عن ١٥ كيلو متر.









وفي نفس السياق قال سعد أبو مسلم، من سكان قرية أبو مسلم، أن أهالي تلك القرية و القري المجاورة تعاني يوميًا بسبب تهالك الطريق، لافتًا إلى أن تزداد تلك المعاناة في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية أكثر، سواء بسبب غرق الشوارع والطريق من الصرف الصحي أو غرق الشوارع والطريق من مياه الأمطار.









أوضح أن الطريق الرئيسي لتلك القرى يتكون من اتجاهين، ويتم إستخدام إتجاه واحد فقط في فصل الشتاء بسبب تهالك الإتجاه الآخر، مما يؤدي إلى زيادة الحوادث .









واشار إلي أن أغلبية السائقين لا يوجد أمامه اختيار سواء الاصطدام في سيارة أخري أو السقوط في ترعة الصرف الصحي.









وناشد المواطنين محافظة البحيرة والجهات المختصة، بالتدخل وتحديد ميزانية لرصف وصيانة تلك الطرق الرئيسية للقرى قبل وقوع كارثة تهدد حياة المئات من أهالي هذه القري.







