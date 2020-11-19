وصلة رقص.. ديميت اوزديمير تثير الجدل على الانستجرام

شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير، بطلة مسلسل منزلى، متابعيها صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة وهي ترقص.









وظهرت ديميت اوزديمير بفستان ستان باللون الأخضر وبه قصات ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام.









ووضعت ديميت اوزديمير بعض اللمسات الجمالية البسيطة وأبرزت جمال عينيها بالماسكارا واختارت أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها مع بعض الايشادو والبلاشر.





ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات واكتفت بخاتم أنيق لإكمال إطلالتها الساحرة، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وتركت شعرها بطريقة انسيابية ناعمة تليق بإطلالتها الساحرة والأنيقة.







