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مرأة

وصلة رقص.. ديميت اوزديمير تثير الجدل على الانستجرام

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:02 م
آلاء حسن
شاركت الممثلة التركية ديميت أوزديمير، بطلة مسلسل منزلى، متابعيها صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة  وهي ترقص. 


وظهرت ديميت اوزديمير بفستان ستان باللون الأخضر وبه قصات ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام. 


ووضعت ديميت اوزديمير بعض اللمسات الجمالية البسيطة وأبرزت جمال عينيها بالماسكارا واختارت أحمر شفاه باللون الروز الملائم لها مع بعض الايشادو والبلاشر. 

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات واكتفت بخاتم أنيق لإكمال إطلالتها الساحرة، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وتركت شعرها بطريقة انسيابية ناعمة تليق بإطلالتها الساحرة والأنيقة. 


يذكر أن آخر أعمال الممثلة ديميت اوزديمير مسلسل منزلي الذي يعرض منه الموسم الثاني حاليا، ومسلسل الطائر المبكر مع الممثل الشاب جان بأمان.واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..


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