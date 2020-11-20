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ديني

بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 49 مسجدا جديدا على مستوى الجمهورية.. اليوم

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
تفتتح وزارة الأوقاف غدا الجمعة 49 مسجدًا جديدًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في واحد وثمانين يومًا فقط (501) مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم، وذلك في سبيل الوفاء بواجبها في عمارة بيوت الله (عز وجل) ، وفي أبلغ رد عملي للدولة المصرية على جماعات أهل الشر والمتاجرين بقضايا الدين . 

جدير بالذكر أن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط , إنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة , وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها , قصد نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد , وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف , وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله (عز وجل).

وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة بذلت جهودا مضنية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  في إعمار بيوت الله (عز وجل) ، حيث اهتمت بالمساجد اهتمامَا بالغَا لم يسبق له مثيل، من حيث المبنى ، ومن حيث المعنى . وذلك انطلاقًا من قول الله تعالى : " فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ "، فقد اهتمت الوزارة ببيوت الله (عز وجل) من حيث البناء ، والإحلال والتجديد والصيانة ، ومن حيث الفرش والنظافة والتعقيم وبفضل الله (عز وجل) وعلى مدار ست سنوات مضت تمكنت وزارة الأوقاف من تنفيذ خطة الإعمار الكبرى بل وزادت عليها ، حيث بلغ ما تم إنجازه في عمارة المساجد في الست سنوات الماضية بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أو صيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر .

1200 مسجد
وأضاف جمعة لـ "صدى البلد أن عدد المساجد التي تم بناؤها بناء جديدًا في ست سنوات تجاوز ١٢٠٠  مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز ٣٦٠٠  مسجد ، بتكلفة مالية تزيد على 3 مليارات جنيه بمعرفة وزارة الأوقاف ومن أموالها الخاصة ، بالإضافة إلى مثل هذا العدد بالجهود الذاتية لأبناء هذا الوطن .

ولفت جمعة الى أن عدد ما تم فرشه من المساجد 9656 مسجدًا بتكلفة بلغت 426 مليون جنيه ومساحة تقدر بنحو 3 مليون ونصف المليون متر مربع من السجاد الخاص بوزارة الأوقاف الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور التابع لوزارة الأوقاف ، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها 3 مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من 6,4 مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى. 

وحققت الأوقاف رقما قياسيا غير مسبوق في بناء المساجد والحفاظ على طهارتها وقدسيتها حتى أصبحت المساجد عنوانا للنظافة والجمال والتحضر والرقي ، ورواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا ، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف ، بما يعكس وعي الشعب المصري الأصيل.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها في الفتح ، مؤكدة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

من ناحية أخرى، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ (ثلاثة وأربعين مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعين ألفًا ومائة وخمسة وخمسين) جنيهًا لصيانة المساجد على مستوى الجمهورية ، منها : (صيانة مبنى مديرية أوقاف الوادي الجديد ، واستكمال مبنى أوقاف مديرية الجيزة ) 

وواصلت وزارة حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

واكدت الوزارة، أن الدين والإنسانية يدعوان إلى النظافة والجمال , وهما من الأمور التي جبلت عليها النفوس البشرية ؛ لذا فقد حث الإسلام على النظافة والطهارة والجمال.


واليكم أسماء المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم : 

مديرية أوقاف أسيوط

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
1.                   الشهداء – صنبو –  مركز ديروط

وزارة الأوقاف

2.                   

الكلابوه – مدينة أبنوب  – مركز أبنوبوزارة الأوقاف
3.                   حسن يوسف – الأكراد – مركز الفتح

وزارة الأوقاف

4.                   

محمد بك البشلي – صنبو –مركز ديروطجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
5.                   الشهداء – المطاوعة – مركز يروط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

6.                   

عباد الرحمن – خارمة- مركز ديروطجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
7.                   مالك الملك – نجع خضر – مركز ديروط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

8.                   

الانصار – أبو كريم – مركز ديروطجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
9.                   الوسية – بني هلال – مركز القوصية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

10.               

الدراوشة – مدينة القوصية – مركز القوصية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

11.               

الجليل – قرية عنك – مركز القوصيةجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
12.               المصطفي – عرب الشريفة – مركز منفلوط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

13.               

السلام – بني عدي البحرية – مركز منفلوط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

(2)

مديرية أوقاف الجيزة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
14.               فجر الإسلام – كفر الواصلين – القبابات أطفيح

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

15.               

الإمام – خلف الغاز- الوراقجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
16.               الحرمين – المنطقة السادسة – ابني بيتك – قطاع هـ – 6 أكتوبر

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

 ( 3 )

مديرية أوقاف المنيا

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
17.               نور الدين – دهمرو – مغاغة

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

18.               

الحق – كوم الحاصل – مغاغةجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
19.               نصر الدين طوبار – الاعتزاز 3 – سمالوط

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

( 4 )

مديرية أوقاف الشرقية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
20.               الفتح – الولجا

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

21.               

السلام الشرقيجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
22.               الرحمن – عزبة أسعد

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

( 5 )

مديرية أوقاف الغربية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
23.               التقوى – العتوه البحرية – قطور

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

 ( 6 )

مديرية أوقاف البحيرة

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
24.               المختار قرية الإمام مالك – وادي النطرون

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

25.               

الرحمة الكوبري الروسي – أبو المطامير ثالثجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
26.               الرحمة الحرية بشمال التحرير- أبو المطامير ثالث

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

27.               

عبد الله الصابر- شرنوب – مركز دمنهورجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
28.               زاوية نعيم – جواد حسني أبو حمص

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

29.               

شمس الدين الغربية –  ع ثروت – أبو المطايرجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
30.               السلام البحري العزة – شمال التحرير – أبو المطامير

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

31.               

عبد الفضيل – المسين – الدلنجاتجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
32.               الطحاوي – جعيف إيتاي البارود

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

33.               

الرحمة –  ع أبو علي – الإبراهيمية – إيتاي البارودجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
34.               شبل علي ماهر – الخط الوسطاني – كفر الدوار

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

 ( 7 )

مديرية أوقاف القليوبية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
35.               الرحمن كفر سعد مركز بنها

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

 ( 8 )

مديرية أوقاف الدقهلية

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
36.               السلام – مركز دكرنس

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

37.               

النور عزبة المصابحة بكفر الترعة الجديد – مركز شربينجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
38.               أبصاح – مركز شربين

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

39.               

الغباش بالستاموني – مركز بلقاسجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
40.               الموافي بكفر الحاج شربيني – مركز شربين

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

( 9 )

مديرية أوقاف دمياط

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
41.               الرحمن الرحيم – شرباص – إدارة فارسكور

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

42.               

عائشة بنت أبي بكر – السنانية – إدارة كفر البطيخجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
43.               الرحمة – الحي الأول – مج3 دمياط الجديد – إدارة كفر البطيخ

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

( 10 )

مديرية أوقاف الفيوم

م

المسجد وعنوانهالتنفيذ
44.               الحاجة إفراز- كفر محفوظ – طامية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

45.               

نور الإسلام المقريشة – طاميةجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
46.               فتحي السعد قرية عرفات – طامية

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

47.               

الوداع قصر الباسل – اطساجهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف
48.               رحيم أحمد رحيم – الجعافرة – اطسا

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

49.               

أبو العباس بالشيخ فضل إدارة جنوب

جهود ذاتية بإشراف وزارة

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