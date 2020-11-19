محامي ترامب : لدينا أدلة على تزوير الانتخابات لصالح بايدن

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن هناك تزويرًا للانتخابات في عدة ولايات أمريكية.









وأضاف جولياني، في مؤتمر صحفي لفريق المحامين التابع لحملة ترامب، أن المدن الكبرى التي يسيطر عليها الديمقراطيون شهدت عمليات تزوير، لافتًا إلى أن الرئيس المنتهية ولايته كان من المستحيل أن يخسر فيلادلفيا لولا عدم نزاهة الانتخابات.









وأشار إلى أنه في بنسلفانيا، كان هامش الفوز للرئيس المنتخب جو بايدن لا يعد نصرا وإنما تزوير.









وأكد أنه تم منع المفتشين الجمهوريين من دخول مراكز الفرز، وما حدث هناك يعتبر عملية ممنهجة للتزوير.









ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يأمل في الحصول على ولاية ثانية في البلاد، خاصة مع عملية إعادة فرز الأصوات يدويا في ولاية جورجيا الأمريكية.









وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تم العثور على آلاف الأصوات التي لم تحسب في جورجيا، ونتيجة الانتخابات ستتغير لصالح الجمهوريين وبسرعة كبيرة".









وأضاف: "يتقاتل الديمقراطيون الذين غشوا بشكل كبير حيث تم ضبطهم بأصوات أكثر مما هو مطلوب. يجب على الجمهوريين أن يصبحوا قساة".









وتم العثور في وقت سابق، خلال عملية إعادة الفرز في ولاية جورجيا، على أكثر من 5 آلاف صوت لم يتم الإبلاغ عنها، معظمها لصالح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ما أدى إلى تقليص تقدم الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية إلى أقل من 13 ألف صوت.









وذكرت التقارير أنه خلال عملية إعادة الفرز، اكتشف المسؤولون في مقاطعات فلويد وفايت ووالتون ما مجموعه حوالي 5600 صوت لم يتم الإبلاغ عنها بسبب أخطاء بشرية.









وأوضحت أن معظم هذه الأصوات الإضافية ذهبت إلى الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.









وفي مقاطعة فايت، كشفت إعادة الفرز عن عدم احتساب 2755 صوتا في المقاطعة، منها 1577 لصالح ترامب، و1128، لصالح بايدن.









كان بايدن تغلب على ترامب بهامش ضئيل في ولاية جورجيا - 16 صوتا في المجمع الانتخابي - ما أدى إلى إعادة فرز الأصوات، ومع ذلك، من غير المرجح أن تؤدي العملية لقلب الطاولة لصالح ترامب نظرا لأنه يحتاج عشرات آلاف الأصوات للتغلب على منافسه الديمقراطي.