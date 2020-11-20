أحدث علاج .. دراسة تكشف عن الآثار الجانبية للقاح كورونا موديرنا

أصبحت شركة Moderna Therapeutics Inc، أحدث شركة تعلن عن معدلات نجاح رائدة من لقاح فيروس كورونا المستجد.









وشركة Moderna ليست فقط أول شركة فارما ستطرح لقاحًا على هذا النطاق الواسع ، ولكن يقال أيضًا أن لقاحها يحمل أيضًا معدل فعالية هائلة بنسبة 94.5٪ ، مما يترك زملاءه المنافسين مثل Oxford-Astrazeneca و Pfizer و Sputnik V خلفه.









لا يوجد لقاح آخر حقق معدلات نجاح قوية كهذه حتى الآن، وهناك تقارير تشير إلى أن اللقاحات المبكرة قد تكون متاحة للمجموعات المعرضة للخطر بحلول شهر ديسمبر.









ووفقًا للتقارير ، فإن شركة Pfizer ، التي تأتي مدعومة بمعدل أمان بنسبة 90٪ ، تسبب في ظهور أعراض تشبه أعراض "صداع الكحول" لدى المرضى بعد التلقيح، ولوحظت حالات مماثلة أيضًا لدى المتطوعين في جزء من دراسة أكسفورد وأولئك الذين تم حقنهم باللقاح الروسي Sputnik V لعلاج فيروس كورونا



أحد هؤلاء المتطوعين، الذي كان جزءًا من 30000 مشارك تم حقنهم بضربات موديرنا التجريبية، قام الآن بإطلاع العالم على الآثار الجانبية بعد جدول الجرعتين.



وحسب موقع "timesofindia"، أن أحد الآثار الجانبية التي يمكن توقعها بعد التطعيم يمكن أن يكون حمى منخفضة الدرجة، ومع ذلك فهي ليست علامة مقلقة.



تحدث الحمى عندما تنشط المركبات الكيميائية الحيوية الخلايا المناعية، مما يؤدي بعد ذلك إلى ارتفاع علامات التهابية معينة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة أو احمرار أو تورم في بعض الأحيان، يزول معظم هؤلاء من تلقاء أنفسهم بعد 2-3 أيام بعد التلقيح ولا يتطلب أي علاج خاص.



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يمكن أن تكون الحمى أيضًا مؤشرًا على بدء جسمك في إنتاج الأجسام المضادة.







