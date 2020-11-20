ملفات في انتظار مجلس الشيوخ .. تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور..معاهدات الصلح والتحالف وحقوق السيادة.. والسياسة البترولية واتفاقيات التنقيب.. وصدى البلد تنشر اختصاصات 14 لجنة

ملفات تنتظر مجلس الشيوخ

-التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية

-دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية و السياسة الخارجية

-أمن الدولة الخارجي و شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة





يبدأ مجلس الشيوخ العمل بشكل فعلي بعد إقرار لائحته الداخلية ، وبعد أن إنتهت لجنة إعداد اللائحة من أعمالها ، وقد أوضحت اللائحة الملفات التي سيعمل عليها مجلس الشيوخ من خلال ١٤ لجنة نوعية ، ولكل لجنة عدد من الاختصاصات.





تنشر صدى البلد اختصاصات كل لجنة





١- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الشئون الدستورية





تختص اللجنة بالاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.شئون اللائحة الداخلية.

التشريعات المكملة للدستور.

التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.

شئون العضوية.

الحصانة البرلمانية.أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

2- تختص اللجنة المالية و الاقتصادية والاستثمار بما يلي :

مناقشة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

السياسة الاقتصادية.

مسائل النقد والائتمان والادخار.سياسة الأجور والأسعار.

التأمين والقروض.شئون التجارة الداخلية.التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.

شئون التجارة الخارجية.

التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.

سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والتجارة والتموين والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.





3-تختص لجنة الشئون العربية والأفريقية والخارجي ة بالأتي :

ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.

السياسة الخارجية للدولة.

شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.

المؤتمرات الدولية.

العلاقات الدولية.

الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.شئون المصريين المقيمين في الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع، والداخلية، والخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج.

4-تختص لجنة الدفاع والأمن القومي :

شئون الأمن القومي.

أمن الدولة الخارجي.شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.شئون القوات المسلحة.الدفاع المدني والدفاع الشعبي.

الطوارئ.مكافحة الإرهاب.التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.

5- تختص لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة :

الخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها.الجوانب المتعلقة بالصناعة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجيوسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.العلاقات الصناعية.التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية.المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.المشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6-تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة :

السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في السياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغيير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.التشريعات العمالية.التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات.الجمعيات التعاونية الحرفية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي المختصة بشئون الطاقة، البيئة، القوى العاملة، التدريب، التنظيم والإدارة، التنمية الإدارية، والتأمينات الاجتماعية.

7-تختص لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية :

الطيران المدني والنقل الجويالنقل البري.النقل البحري والنهري.قناة السويس.الموانئ والطرق والكباريالتشريعات الخاصة بالطيران المدني والنقل .التعمير الحضري والريفي.الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.المرافق العامة.مواد البناء.التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.الإدارة المحلية والمجالس المحلية.تشريعات الإدارة المحلية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون الطيران المدني والنقل و الإسكان والتعمير والإدارة المحلية.

8-تختص لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :

التعليم بجميع أنواعه ومراحله. شئون البحث العلمي. تطوير التعليم الجامعي. تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي. المجامع العلمية واللغوية.السياسة التعليمية وجودة التعليم.شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الملكية الفكرية. محو الأمية وتعليم الكبار.التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.الاتصالات السلكية واللاسلكية.تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.البريد.أمن الفضاء المعلوماتي.التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9-تختص لجنة الشباب والرياضة :

رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.الأندية ومراكز الشباب. الرياضة. اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.المسابقات والبعثات الرياضية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة

10-تختص لجنة الصحة :

الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية. التأمين الصحي الشامل. التثقيف الصحي. الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض. دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهي الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن في حكمهم. الصحة النفسية. الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا. مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد. الرعاية الصحية للمسنين. الحجر الصحي والقومسيونات الطبية. التشريعات الصحية. تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص وزارة الصحة.

11-تختص لجنة الزراعة والري :

الإنتاج الزراعي.الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.نهر النيل والري والصرف.النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.الأمن الغذائي.الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي.الثروة السمكية وتنميتها.التشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.





12-تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي :

الحقوق والحريات.التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان. التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.التضامن الاجتماعي. العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي. الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة. الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي. رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا وحمايتهم.

تنظيم الأسرة. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهني - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

13- تختص لجنة السياحة والثقافة والإعلام :

السياحة.الآثار.المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية. الخدمات الثقافية. الملكية الفكرية. الفنون والآداب.ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.الإعلام المسموع والمرئي.الصحافة المطبوعة والرقمية.شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.

14- تختص لجنة الشؤون الدينية :

الشؤون الدينية.شئون الدعوة الإسلامية.المساجد ودور العبادة.الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.التعليم الأزهري.التشريعات الخاصة بالشؤون الدينية والأوقاف.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.