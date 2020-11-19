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فن

مصطفى درويش لـ صدى البلد: الجمهور كره شخصيتي بحكاية "ربع قيراط" وشتمني.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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محمد نحلة
عبر الفنان مصطفى درويش عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي حققتها حكاية ربع قيراط بمسلسل إلا أنا، وقال في تصريحات ل"صدى البلد" أن شخصية أحمد التي يجسدها بالعمل نالت نجاحا أكثر مما حققه في مسلسل بـ 100 وش، ولفت إلي أن نجاحاته تحمله مسئولية أعماله القادمة.

ونوه مصطفى أن الجمهور كره شخصية أحمد بمسلسل إلا أنا، حتى أن هناك بعضهم تفاعل معه الشخصية بشكل كبير، وكان "يشتموه" على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرد مصطفى عليهم بمتشكرين.

احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور باقتراب انتهاء مسلسل  إلا أنا #ربع_قيراط عبر حسابيها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

ونشرت ريهام عبد الغفور مجموعة من الصور من كواليس تصوير المسلسل برفقة فريق عمل المسلسل، وعلقت علي الصور قائلة: " النهاردة اخر حلقة من مسلسل إلا أنا #ربع_قيراط.. مش عارفه اقول او اوصف قد ايه استمتعت في العمل ده استمتعت بالشغل مع كل فرد فيه اللي معظمهم قابلتهم لاول مره في العمل ده وبسرعه بقيت حاسه ان كل واحد فيهم فرد من اهلي عايزه اشكرهم بجد علي كل تعبهم وتصديقهم حيفضل #ربع_قيراط من أهم واقرب الأعمال لقلبي". 

وتناقش ريهام في الحكاية معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصرى، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع ككل.

يشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط "عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبد الغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".

وكان قد كشف الفنان مصطفى درويش لكاميرا "صدى البلد" آخر التطورات التى وصل لها فيلم 100 وش الذي يتم تحضيره حاليًا بعد نجاح عرض مسلسل بـ 100 وش في موسم رمضان الماضي.


وتحدث مصطفى درويش، في تصريحات لـ"صدى البلد" عن ردود الأفعال التي وجدها لدى الجمهور بعد دوره فى حكاية "ربع قيراط" بمسلسل إلا أنا.

وتطرّق خلال الحديث إلى كيفية تعامله إذا هاجمه الجمهور، كما ربط بين إحدى الشخصيات التي يقدمها وشخصيته فى الواقع. 
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