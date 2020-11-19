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أخبار البلد

إضاءة معبد فيلة باللون الأرجواني.. الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر في أسوان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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صدى البلد
يحتفل العالم في يوم السابع عشر من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل المبتسر، حيث يهدف هذا الاحتفال إلى التوعية وتسليط الضوء على هؤلاء الأطفال المبتسرين الذين قد يتعرضون طوال حياتهم لأضرار صحية عديدة نظرًا لولادتهم المبكرة واحتياجهم الي رعاية متخصصة والي دخول  الحضانات اضافة الي كونهم سبب رئيسي لارتفاع وفيات ومضاعفات حديثي الولاده 

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر " ناقصي النمو أو الخدج " هو حركة عالمية انطلقت من إيطاليا عام 2008، لرفع الوعي العالمي بهذه المشكلة، حيث يولد في كل عام من ربع إلى نصف مليون طفل مبتسر

واحتفل العالم لأول مرة بهذه المناسبة على المستوى الدولي في عام ٢٠١١. 

وفي مصر، بدأت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر عام 2018 - منذ ثلاث سنوات- من أجل رفع الوعي المجتمعي بالقضايا المفصلية الخاصة بصحة الأم والطفل والمرتبطة بالولادات المبكرة، حيث تصل معدلات الولادة المبكرة في مصر إلى 18- 20 %، وتمثل 47 % من وفيات حديثي الولادة بالإضافة إلى كونها أحد أهم اسباب الإعاقة بين الأطفال في مصر.

ففي أول احتفالية أقامتها الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال قامت باضاءة أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون الأرجواني احتفالا بهذا اليوم بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من الفعاليات التوعوية العلمية والمجتمعية.  

وفي عام 2019 قامت الجمعية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر  بإضاءة برج القاهرة باللون الأرجواني وعقد عدة جلسات حوارية وبرامج علمية لمناقشه الأسباب وراء ارتفاع معدلات الولادات المبكره  في مصر وكيفيه تخفيض هذه المعدلات وذلك بالتزامن مع  الاحتفال باليوم العالمي  للاطفال المبتسرين وذويهم وذلك في نادي شباب الجزيرة بالتعاون مع العديد من الهيئات العالمية والمحلية الحكومية وغير الحكومية
إضافة إلى برنامج توعوي موسع بالمناطق الأكثر احتياجًا استفاد منه أكثر من ألفي أم و طفل. 

وهذا العام 2020 - وللعام الثالث علي التوالي - ستقيم الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال الاحتفالية باليوم العالمي للطفل المبتسر  في محافظة أسوان بالتعاون مع مؤسسه مجدي يعقوب وصندوق تحيا مصر وجامعه اسوان والتي ستستمر  على مدار ٤ أيام في الفترة من ١٧ إلى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠, وتشمل العديد من الأنشطة المجتمعية في قري النوبة مع تدريب جيل من مقدمي المشورة الأسرية، قادر علي رفع الوعي وتغيير المفاهيم .

بالإضافة إلى ورشة علمية للأطباء بجامعة أسوان ومؤتمر علمي موسع يشارك فيه العديد من الخبراء المصريين والعالميين في مجال طب الأطفال والمبتسرين وأمراض القلب.

وسيتم ختام البرنامج بإضاءة معبد فيلة باللون الأرجواني يتبعه سباق جري من أجل أطفالنا ومستقبلهم في الألف يوم الأولي من عمرهم.
إضاءة معبد فيلة باللون الأرجواني.. الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر في أسوان
إضاءة معبد فيلة باللون الأرجواني.. الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر في أسوان
إضاءة معبد فيلة باللون الأرجواني.. الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر في أسوان
إضاءة معبد فيلة باللون الأرجواني.. الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر في أسوان
إضاءة معبد فيلة باللون الأرجواني.. الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر في أسوان
إضاءة معبد فيلة باللون الأرجواني.. الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر في أسوان
إضاءة معبد فيلة باللون الأرجواني.. الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر في أسوان
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