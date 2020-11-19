سمير فرج: دول العالم تطلب التدريب العسكري مع مصر

أشاد اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي ، بالتدريب البحرى المصرى الروسى المشترك، مؤكدا أنه أرقى أنواع التدريبات، لأن البحرية المصرية رقم 6 على العالم، والبحرية الروسية هى الثانى على العالم.





وأضاف سمير فرج خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع محمد على خير أن هذا التدريب خارج المياه الإقليمية المصرية، وهو أمر مختلف عن التدريبات السابقة، وهى ميادين تدريب جديدة، للقوات المصرية.





وأضاف الخبير الاستراتيجي ، أن تسليح البحرية الروسية تمثل الكتلة الشرقية، بينما أسلحة مصر من الكتلة الغربية، موضحا أن التدريبات تتم على تكتيكات مختلفة، ولهذا هناك استفادة كبيرة للغاية من هذا التدريب.





وتابع: «الصعود فى المرتبة يكون بحجم التدريبات المشتركة، فمصر أكثر دولة تنفذ تدريبات مشتركة، والدول الأخرى هى التى تطلب التدريب معنا، فنحن أقمنا أسطولا شماليا فى البحر المتوسط، وفى البحر المتوسط، لدينا تأمين الملاحة، بعد استيلاء الحوثيين على اليمن، ولذلك فالتدريب فرصة جيدة».





واستطرد، أن مصر والسودان دولة واحدة، ففى حرب 67 والاستنزاف، كان هناك كتيبة سودانية، والكلية الجوية كانت تتدرب فى السودان، ولكن للأسف تأخرت العلاقات بين مصر والسودان فى عهد البشير، ولذلك كنا سعداءً بالزيارات التبادلية التى أسفرت عن التدريب الجوى المشترك.





وعن المناورات العسكرية المتبادلة بين الدول قال فرج، إن التدريب المشترك الروسى يكون مخططا منذ فترة طويلة، ولكن أحيانا تأتى تدريبات مفاجئة، فالأسبوعين الماضيين مرت سفينتين فرنسيتين، وطلبوا تدريب مشترك، أما تدريب السودان، كان تدريبا مفاجئا، لأنه بداية التعاون المصرى السودانى.





وأكد فرج، أن مصر لديها طول العالم خطة تدريب مشترك، وبالتالى تشترك عناصر مختلفة، والعنصر الذى لا يشارك فى تدريبات، يشارك فى مناورة أخرى.



