بعد الفوز على البرازيل.. شوقي غريب: نعد بإسعاد المصريين في أولمبياد طوكيو.. وهذا تكليف الرئيس

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر ، إنه يعمل على تكوين منتخب يضيف رصيدا إلى الكرة المصرية والمنتخب الأول في المستقبل، ونهدف إلى حدوث تواصل أجيال وإظهار نجوم جدد. الأوليمبيالأولإلىأجيال









وأضاف غريب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" أثناء تكريم الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الأولمبي بعد التأهل للاولمبياد أكد لنا ان المهمة مستمرة قائلا «الشعب عايز يفرح في طوكيو» وهذا تكليف لنا ".









وتابع: " بدأت مجال التدريب من مدرسة الكرة ثم وصلت إلى مكانة المدير الفني للمنتخب الاولمبي وعملت مع جهاز حسن شحاته في بطولات أفريقيا الثلاث".









وتابع شوقي غريب: "نعمل على إحداث تجانس وألفة بين لاعبي المنتخب الأولمبي وأتعامل معهم ليس بمنظور رياضي فقط ولكن هناك جانبا نفسيا وذهنيا وأبويا"، مضيفا:"يرتبط مصير المدير الفني بأقدام اللاعبين المنتخب".









وعلق غريب على فوز منتخب مصر الأولمبي على منتخب البرازيل، قائلا :" لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية نكسب منتخب البرازيل، والبرازيل أتت بكل نجومها المحترفين الذين يلعبون في بطولات أوروبا، وعملت على إزالة أي رهبة في نفوس اللاعبين من لاعبي منتخب البرازيل".









وأكمل:"أفتقد إلى خدمات مصطفى محمد ورمضان صبحي وأبو الفتوح وطاهر محمد طاهر، ولكني عملت بشكل مختلف مع لاعبي المنتخب الأوليمبي من أجل عدم الاعتماد على لاعبين محددين في كل فترة تجمع للمنتخب الأوليمبي ".









وفي تصريحات تليفزيونية سابقة له قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه وضع مخططًا قبل قيادته للمنتخب في شهر مارس العام الماضي بخوض وديات لتجهيز اللاعبين بشكل جيد.









وأضاف "غريب"، أن جميع المعسكرات بنسبة كبيرة ستتزامن مع المنتخب الأول الذي يكون له الأولوية في اختيار اللاعبين عن المنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أن هناك حالة من القلق سيطرت على اللاعبين أثناء مباراة البرازيل، إلا أنهم نجحوا في التغلب عليه.









واستكمل حديثه، أن المنتخب الأولمبي لم يتأثر بغياب بعض اللاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 رغم إصابتهم قبل المسابقة بأيام قليلة، موضحًا أن الجهاز الفني دائمًا ما يكون ذهنه حاضرًا لتحقيق الفوز في المباريات التي يخوضها وتطبيق خططه داخل الملعب.









وواصل حديثه، أن طموحه على قدر إمكاناته، وحالة القلق التي تسيطر عليه عقب تسجيل هدف في شباكه في أي مباراة أصبحت غير موجودة تمامًا، موضحًا أن لديه طموحًا في تحقيق إنجاز مع المنتخب الأولمبي، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه من الدولة لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن الإعلام أصبح مهتمًا بشكل كبير بالمنتخب الأولمبي على عكس السنوات الماضية.