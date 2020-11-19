كلوب يصعد 8 لاعبين من أكاديمية ليفربول استعدادا لخوض مباريات الدوري الإنجليزي

قرر الألماني ‏يورجن كلوب مدرب ليفربول تصعيد 8 لاعبين من أكاديمية الريدز لمواجهة الإصابات قبل مباراة الأحد ضد ليستر سيتي، أبرزهم بيلي كوميتيو.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح لن يشارك أمام أتلانتا، بعد إيجابية مسحته الثانية، بسبب البروتوكول الإنجليزي، الذي ينص على خضوع اللاعب للعزل الصحي لمدة لا تقل عن 10 أيام.





وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح مهدد أيضا بالغياب عن مواجهة برايتون، المقرر لها 28 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



