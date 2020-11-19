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رياضة

كلوب يصعد 8 لاعبين من أكاديمية ليفربول استعدادا لخوض مباريات الدوري الإنجليزي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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أحمد هاني
قرر الألماني ‏يورجن كلوب مدرب ليفربول تصعيد 8 لاعبين من أكاديمية الريدز لمواجهة الإصابات قبل مباراة الأحد ضد ليستر سيتي، أبرزهم بيلي كوميتيو. 

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح لن يشارك أمام أتلانتا، بعد إيجابية مسحته الثانية، بسبب البروتوكول الإنجليزي، الذي ينص على خضوع اللاعب للعزل الصحي لمدة لا تقل عن 10 أيام.

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح مهدد أيضا بالغياب عن مواجهة برايتون، المقرر لها 28 نوفمبر الجاري،  ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع  كالفيرت لاعب إيفرتون، وسون نجم توتنهام، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحه في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، ويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إيجابية مسحة محمد صلاح للكشف عن فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، ليلحق به النني بعدما أصيب بالفيروس يوم الاثنين الماضي.

الثنائي خضعا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا مرة أخرى، لكن نتيجة المسحتين جاءتا إيجابية، لتستمر إصابتهما بفيروس كورونا وهو ما سيسبب معاناة لفريقيهما في الفترة المقبلة.

يذكر أن بروتوكول الاتحاد الإنجليزي يلزم اللاعب المصاب بفيروس كورونا في المسابقة، بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام على الأقل، قبل العودة للمشاركة مع فريقه، وذلك بعد التعافي من الفيروس، وبذلك تأكد غياب محمد صلاح عن مباراة فريقه المقبلة أمام ليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

إصابة صلاح بـ كورونا قد تغيبه أيضًا عن مباراة ليفربول أمام برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 28 من الشهر الجاري.

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