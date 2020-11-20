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رياضة

استبعد الجنوب أفريقي| كاف يحسم هوية حكم نهائي دوري الأبطال

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:59 ص
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" هوية حكم مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا الذى يجمع بين نادى الزمالك والاهلي على ملعب استاد القاهرة يوم 27 نوفمبر الجاري.

قال المصدر ذاته أن الكاف يفاضل بين الثلاثى الجزائرى مصطفى غربال ونظيره المغربي رضوان جيد والإثيوبي تيسيما من أجل إدارة المباراة النهائية فى دورى أبطال إفريقيا.

لفت إلى أن الأقرب لإدارة نهائى دورى أبطال إفريقيا أحد الثنائى المغربي رضوان جيد والجزائرى مصطفى غربال لافتا إلى أنه سبق ترشيح الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لكن تم إستبعاده من المباراة النهائية نظرا لقيامه بإدارة إحدى مباريات نصف نهائى البطولة الإفريقية للأندية.

كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كشف أن مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 27 من الشهر الجاري، سوف يتم بثها على التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

ووجه زين، المسؤولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام ضرورة الالتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي الذي سيتناول نهائى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري والمقرر إذاعته على البث الأرضي وسيكون طرفاه أكبر وأعرق الأندية المصرية الأهلى والزمالك ونكن لهما كل التقدير والاحترام وننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية وإسعاد جماهير الناديين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية ورفع اسم مصر عاليا في هذه البطولة الهامة وأيًا كان الفائز فالبطولة مصرية وسيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية.

وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو في آراء ضيوف البرامج لأن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية.

وناشد زين زملاء العمل الإعلامي بتناول تلك المباراة بعيدا عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة وأن تسود روح المحبة والإخاء، وأن ننتهز تلك الفرصة لنقدم نموذجا حضاريا يليق بمصر والرياضة المصرية يحتذى به، وأن نتجنب إيه تجاوزات من جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحمل اسم مصر وأن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم

 يذكرأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" كشف عن نظام مباراة نهائي دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والأهلي المقرر إقامته يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

وقال مصدر مطلع داخل الكاف انه فى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي أو الإيجابي سيتم خوض نهائى دورى ابطال افريقيا بنظام اللعب بوقت إضافي علي شوطين كل شوط من 15 دقيقة قبل الاحتكام الى ركلات الجزاء.

أضاف أنه تم إخطار مجالس إدارات قطبي الكرة المصرية بنظام خوض مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا فى حال خروج الوقت الأصلي بالتعادل.

 

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