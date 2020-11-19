بعد سلبية مسحة كورونا.. أجرأ إطلالات زوجة ماجد المصري

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وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور لزوجه الفنان ماجد المصرى.

وأكد ماجد المصري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن زوجته لم يظهر عليها أعراض فيروس كورونا، وأن حاسة الشم والتذوق بحالة جيدة لديها.





وتابع ماجد المصري، أنه قام بعمل مسحة طبية هو وجميع عائلته للاطمئنان على صحتهم، خوفا من انتقال فيروس كورونا لهم من زوجته.





وكان الفنان ماجد المصري كشف تفاصيل إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد، بعد قيامها بعمل مسحة طبية وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن زوجته لم يظهر عليها أعراض فيروس كورونا. وتابع "المصري"، أنه لم يذهب لحضور مهرجان الجونة السينمائي هذا العام برغم توجيه دعوة حضور له ولزوجته، ولكنه اعتذر عن الحضور.





ووجه الفنان ماجد المصري رسالة إلى المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا واتباع كافة الاحتياطات اللازمة لعدم إصابتهم بكورونا.





على صعيد آخر، شارك الفنان ماجد المصري في بطولة مسلسل “الوجه الآخر”، المقرر عرضه على شاشات المتحدة، قصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وتضمنت البروموهات على مشاهد إثارة وتشويق، فضلا عن صورة مبهرة للممثلين والديكورات، بجانب المشاهد التي تحتوى على قصة مميزة وخلافات عائلية .



