جمال أسعد: غياب التواصل مع الشارع أبرز أزمات الأحزاب المصرية

أكد الكاتب السياسي جمال أسعد أن المشهد الحزبي في مصر يضم مجموعة من الأحزاب ذات جذور تاريخية، إلى جانب كيانات سياسية تأسست في أعقاب ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى اختلاف التجارب والرؤى بين هذه التيارات.

ووقال أسعد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن عددًا من الأحزاب التي ظهرت عقب الثورة قدمت تجارب سياسية كان يمكن البناء عليها، إلا أن استمرارها وتأثيرها واجها تحديات متعددة.

وأشار إلى أن المشكلة الأبرز التي تعاني منها الحياة الحزبية لا ترتبط فقط بعدد الأحزاب الموجودة على الساحة، وإنما بمدى قدرتها على الوصول إلى المواطنين والاحتكاك المباشر بقضايا الشارع، مؤكدًا أن الحزب الفاعل يحتاج إلى حضور جماهيري وتنظيم سياسي واضح.

وتابع أن السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير شهدت تأسيس عدد كبير من الأحزاب والتجمعات السياسية والشبابية، غير أن بعض هذه الكيانات افتقر إلى مقومات العمل الحزبي والرؤية السياسية المحددة، وهو ما انعكس على قدرتها على الاستمرار والتأثير.

إضعاف دور بعض القوى التقليدية

وأكد أن تراجع وتفكك عدد من الأحزاب ذات التاريخ الطويل في العمل السياسي كان له تأثير مباشر على طبيعة المشهد الحزبي، وأسهم في إضعاف دور بعض القوى التقليدية.