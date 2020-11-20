«مواطنون ضد الغلاء» يطالب بتغليظ العقوبة على مروجي العروض الوهمية

قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الفترة الحالية تشهد عروض البلاك فراي داي، موضحًا أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدور مهمة فى حماية المواطنين من العروض الوهمية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مش بالكلام" المذاع على قناة المحور، أن عروض الجمعة البيضاء ظهرت منذ 6 سنوات فقط، وهذه العروض توفر سلع ومنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة وتتيح للبائع بيع البضائع التى تكون مخزنة لديه، وكشف أن الأجهزة المعنية تحمى حقوق المواطنين.





ولفت إلى أن حماية المستهلك يتابع جميع العروض سواء عبر الانترنت أو المحلات، أو الشركات، وطالب بتغليظ العقوبة الخاصة بمن يعرض عروض وهمية ويقوم بالنصب على المواطنين.





وأشار إلى أن الجميع لا ينكر أن هناك عروض وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الجمعة البيضاء، وهناك محاضر ضد تلك الأشياء.





وقد قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الموافقة على إجراء تخفيضات وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.





على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.









يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكل محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.





من جانبه قال أحمد سمير فرج ، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إننا نسعى ليتعرف الناس على ما يسمى قانون حماية المستهلك ، وكيفية الاستفادة منه .

وأضاف أحمد سمير ، أن قانون حماية المستهلك يقوم بتوفير حقوق حقيقة ، مؤكدًا على وجود عقوبات رادعة للمخالفين فى هذا القانون ، بالاضافة إلى الرد على استفسارات الناس .

وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلى أننا نحاول أن نصل كافة المعلومات الخاصة بجهاز حماية المستهلك للناس ، وكيفية التواصل معه، مشيرا إلى أننا نساعد فى التوعية والفهم لفهم قوانين حماية المستهلك ، والتعرف على نوع العقوبات وسببها .

وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الإعلاميين خلال الفترة الماضية قاموا بالمساهمة فى كل ذلك ، منوهًا إلى أن الجهاز يعتمد على الخبرات الشبابية .



