توصيلة من الوزارة إلى الجامعة.. وزير التعليم العالي ضيف التاكسي مع شريف عامر.. شاهد

قال الإعلامي شريف عامر إنه من الممكن للتاكسي أن يعمل بـ«الاوردر»، والتوصيلة النهاردة مع ضيف وشخصية هامة في مصر وهو المسئول عن التعليم الجامعي في مصر .





وقام شريف عامر بتوصيل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي من الوزارة إلى جامعة القاهرة، وتحدث الوزير عن التعليم الجامعي في مصر مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية .





واصطحب شريف عامر، الدكتور خالد عبد الغفار معه فى "تاكسى" وقاما بجولة من وزارة التعليم العالى حتى جامعة القاهرة، وعند دخولهم الجامعة بالتاكسى، قام أمن جامعة القاهرة بإيقاف الإعلامى شريف عامر والدكتور خالد عبد الغفار لقياس درجات الحرارة، وتفتيش التاكسى قبل دخول جامعة القاهرة.



