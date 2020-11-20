توصيلة من الوزارة إلى الجامعة.. وزير التعليم العالي ضيف التاكسي مع شريف عامر.. شاهد

قدم الإعلامي شريف عامر حلقة خاصة من برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، استضافته للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
قال الإعلامي شريف عامر إنه من الممكن للتاكسي أن يعمل بـ«الاوردر»، والتوصيلة النهاردة مع ضيف وشخصية هامة في مصر وهو المسئول عن التعليم الجامعي في مصر .
وقام شريف عامر بتوصيل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي من الوزارة إلى جامعة القاهرة، وتحدث الوزير عن التعليم الجامعي في مصر مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية .
واصطحب شريف عامر، الدكتور خالد عبد الغفار معه فى "تاكسى" وقاما بجولة من وزارة التعليم العالى حتى جامعة القاهرة، وعند دخولهم الجامعة بالتاكسى، قام أمن جامعة القاهرة بإيقاف الإعلامى شريف عامر والدكتور خالد عبد الغفار لقياس درجات الحرارة، وتفتيش التاكسى قبل دخول جامعة القاهرة.
وبدوره قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه زار جميع الجامعات المصرية فى الـ 27 محافظة خلال الفترة الماضية، أن الدولة معنية بتوفير التعليم الجيد لكل فئات المجتمع المصرى، فى سبيل بناء المواطن.
وأضاف «عبد الغفار» أن الوزارة انتهت منذ 2016 حوالى 24 مشروعا فى مجالات التعليم والبحث العلمى، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 50 مشروعا فى وقت واحد من جامعات أهلية ودولية ومراكز بحث علمي.
وتابع وزير التعليم العالى، ان الوزارة تعمل على توفير تعليم يخدم المجتمع، مؤكدا أن التعليم ليس رفاهية، منوها إلى أن الوزارة حريصة على تطيبق كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
وبشأن لقاحات الفيروسات أكد وزير التعليم العالى، أن الطبيعى أن انتاج اللقاحات يحتاج من 8 لـ 10 سنوات، لافتا إلى أن 90% نسبة فاعلية لقاح «فايزر» أمر جيدا.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة، استطاعت تأمين نسبة 20% من الجرعات التى تحتاجها، مؤكدا أن العام القادم سيشهد لقاحا مصريا ضد فيروس كورونا ،بالرغم من عدم خبرة مصر فى صناعة اللقاح البشري.
وأشار وزير التعليم إلى أنه راز جميع الجامعات المصرية فى الـ 27 محافظة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الدولة معنية بتوفير التعليم الجيد لكل فئات المجتمع المصرى، فى سبيل بناء المواطن.
وأضاف عبد الغفار: «منذ 2016 انتهى حوالى 24 مشروعا فى مجال التعليم والبحث العلمى، والوزارة تعمل على إنشاء 50 مشروعا فى وقت واحد من جامعات أهلية ودولية ومراكز بحث علمي، متابعا ان الوزارة تعمل على توفير تعليم يخدم المجتمع، مؤكدا أن التعليم ليس رفاهية».