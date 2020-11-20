ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

توصيلة من الوزارة إلى الجامعة.. وزير التعليم العالي ضيف التاكسي مع شريف عامر.. شاهد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:52 ص
شريف عامر و الدكتور
شريف عامر و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
Advertisements
قسم التوك شو
قدم الإعلامي شريف عامر حلقة خاصة من برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، استضافته للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

قال الإعلامي شريف عامر إنه من الممكن للتاكسي أن يعمل بـ«الاوردر»، والتوصيلة النهاردة مع ضيف وشخصية هامة في مصر وهو المسئول عن التعليم الجامعي في مصر .

وقام شريف عامر بتوصيل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي من الوزارة إلى جامعة القاهرة، وتحدث الوزير عن التعليم الجامعي في مصر مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية . 

واصطحب شريف عامر، الدكتور خالد عبد الغفار معه فى "تاكسى" وقاما بجولة من وزارة التعليم العالى حتى جامعة القاهرة، وعند دخولهم الجامعة بالتاكسى، قام أمن جامعة القاهرة بإيقاف الإعلامى شريف عامر والدكتور خالد عبد الغفار لقياس درجات الحرارة، وتفتيش التاكسى قبل دخول جامعة القاهرة.

وبدوره قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه زار جميع الجامعات المصرية فى الـ 27 محافظة خلال الفترة الماضية، أن الدولة معنية بتوفير التعليم الجيد لكل فئات المجتمع المصرى، فى سبيل بناء المواطن.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزارة انتهت منذ 2016 حوالى 24 مشروعا فى مجالات التعليم والبحث العلمى، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 50 مشروعا فى وقت واحد من جامعات أهلية ودولية ومراكز بحث علمي.

وتابع وزير التعليم العالى، ان الوزارة تعمل على توفير تعليم يخدم المجتمع، مؤكدا أن التعليم ليس رفاهية، منوها إلى أن الوزارة حريصة على تطيبق كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وبشأن لقاحات الفيروسات أكد وزير التعليم العالى، أن الطبيعى أن انتاج اللقاحات يحتاج من 8 لـ 10 سنوات، لافتا إلى أن 90% نسبة فاعلية لقاح «فايزر» أمر جيدا.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الدولة، استطاعت تأمين نسبة 20% من الجرعات التى تحتاجها، مؤكدا أن العام القادم سيشهد لقاحا مصريا ضد فيروس كورونا ،بالرغم من عدم خبرة مصر فى صناعة اللقاح البشري.

وأشار وزير التعليم إلى أنه راز جميع الجامعات المصرية فى الـ 27 محافظة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الدولة معنية بتوفير التعليم الجيد لكل فئات المجتمع المصرى، فى سبيل بناء المواطن.

وأضاف عبد الغفار: «منذ 2016 انتهى حوالى 24 مشروعا فى مجال التعليم والبحث العلمى، والوزارة تعمل على إنشاء 50 مشروعا فى وقت واحد من جامعات أهلية ودولية ومراكز بحث علمي، متابعا ان الوزارة تعمل على توفير تعليم يخدم المجتمع، مؤكدا أن التعليم ليس رفاهية».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إنجازات جديدة وتطور غير مسبوق تشهده الجامعات في العام الجديد.. توفير جامعات عالمية بنفس الشهادات والجودة في مصر.. والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية بتكلفة 1.4 مليار جنيه

وزير التعليم العالي: الموجة الثانية لـ كورونا محتملة.. وإنجازاتنا خلال الـ5 سنوات الماضية حلم لأى مسئول.. فيديو

وزير التعليم العالي يكشف عدد الطلاب بالجامعات الحكومية والخاصة ..فيديو

بعد إقامتها أونلاين بالجامعات.. وزير التعليم العالي يشهد إطلاق منصة الأنشطة الطلابية

التعليم العالي في أسبوع.. افتتاح عدة مشروعات بجامعة دمياط.. الوزير يتابع سير العمل في جامعة المنصورة الأهلية الجديدة.. وقائمة فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة فى مصر

وزير التعليم العالي: كليات الطب في مصر من أفضل 400 جامعة على مستوى العالم ..فيديو

ترشيحاتنا

أعلنوا عن نفسهم على فيسبوك| ضبط 4 فتيات يمارسن الدعارة بمقابل مادي

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح ريمديسيفير لعلاج كورونا

فرج عامر مع الخطيب وحمدى وحسن مصطفى فى رحلة صيد بالجونة.. صورة

تامر أمين عن مصابي الاهلي: كده مش هينفع وفي النهائي مش هنلاقي حد يلعب

وائل جمعة: نتيجة 6-1 أمام الزمالك كادت تتكرر فى لقاء 4-2.. وهيثم فاروق يرد: فترة كارثية

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد بركات مع زوجته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث علاج .. دراسة تكشف عن الآثار الجانبية للقاح كورونا موديرنا

على حسب نوعها .. الطريقة الصحيحة لـ غسل البشرة

صدرت عام 1813.. حكاية «جورنال الخديوي» أقدم الصحف المصرية