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أخبار العالم

أمريكا.. ولاية جورجيا تؤكد فوز بايدن بعد إعادة فرز الأصوات يدويًا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إعادة فرز الأصوات يدويًا لم يغير فوز الرئيس المنتخب جو بادين في الولاية.

وأمس الخميس، أعلنت حملة الرئيس دونالد ترامب عزمها سحب الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن على نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية بولاية ميشيجان.

 ويعد ذلك إخفاقا جديدا للمساعي القانونية من جانب ترامب وحملته الرافضة لفوز جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي بعد التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر.

وقال رودي جولياني محامي ترامب في بيان "سنسحب هذا الصباح الدعوى التي رفعناها في ميشيغان كنتيجة مباشرة لتحقيق ما سعينا إليه: منع اعتماد نتائج الانتخابات في مقاطعة واين، قبل الأوان وقبل أن يتأكد الناس من أن كل صوت قانوني جرى إحصاؤه وعدم إحصاء أي صوت غير قانوني".

ومساء أمس، قال جولياني في مؤتمر صحفي إن هناك تزوير للانتخابات في عدة ولايات أمريكية، وأضاف: المدن الكبرى التي يسيطر عليها الديمقراطيون شهدت عمليات تزوير.

وتابع جولياني خلال المؤتمر الصحفي: ترامب كان من المستحيل أن يخسر فيلادلفيا لولا التزوير، مشيرًا إلى أن هامش الفوز لبايدن في بنسلفانيا لا يعد نصرًا وإنما تزويرًا. مؤكدًا أنه تم 

وكانت حملة ترامب تقدمت بطلب من أجل وقف فرز الأصوات في ولاية ميشيدان التي يصل عدد مندوبيها بالمجمع الانتخابي إلى 16، وقالت إن الجمهوريين تم منعهم من عد الأصوات في بعض مناطق الولاية.

يأتي ذلك بعد يومين من مصادقة واين، أكبر مقاطعة بولاية ميشغان على إبطال قرار سابق اتخذته بالامتناع عن المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووصل مجلس إدارة مقاطعة واين في وقت سابق إلى طريق مسدود بشأن التصديق على نتائج الانتخابات، مع تصويت اثنين من الديمقراطيين للتصديق، واثنين من الجمهوريين ضده.

من جانبه، اتهم بايدن خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس، ترامب بـ"انعدام المسؤولية" لسعيه للبقاء في السلطة، مشيرا إلى أن ما يفعله ترامب غير قانوني ويسبب انتكاسة في تاريخنا وسيحسم الأمر قريبا.

وقال بايدن للصحفيين إن الأمريكيين "يشهدون انعدام مسؤولية غير معقول، ورسائل ضارة غير معقولة تُبعث إلى بقية العالم حول طريقة عمل الديمقراطية".
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