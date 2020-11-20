مسحوق قشر الرمان علاج لالتهابات الحلق واللوزتين ومشكلات الجهاز الهضمي والبواسير

تعتبر قشور الرمان واحدة من أهم المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لعلاج عدة أمراض لاحتوائها على عدد كبير من المركبات النادرة، والعناصر التي تساعد على تنشيط جهاز المناعة، بالإضافة إلى أنها مضادات للأكسدة والأحماض النباتية المغذيات، والعناصر الطبيعية التي تدعم صحة الجسم، يقول الدكتور عماد العطار استشاري التغذية العلاجية والباحث في علوم النباتات، إن قشور الرمان تعد علاجًا فعالً لسبعة أمراض حيرة الأطباء في إيجاد حلول طبيعية لعلاجها.





علاج التهابات الحلق واللوزتين:

يمكن مسحوق قشور الرمان أن يعالج التهابات الحلق واللوزتين وتخفيف الألم المصاحب لصورة فورية، فقط نأخذ حفنة من قشور الرمان المجفف بالشمس، ونسلقها في الماء ثم تركها لتبرد لفترةٍ من الوقت، واستعمال هذا الماء كغرغرة للتخلص من قرحة الحلق وآلام اللوزتين.





تهدئة السعال:

قشر الرمان فعال جدًا في تقديم العلاج الفوري لمرضى السعال المزمن، وذلك عن طريق تناول كوب من منقوع مسحوق قشر الرمان في كوبٍ من الماء عند الشعور بأزمة السعال لتهدئة الوضع في الحال.





علاج الصفراء والأمعاء والقولون:

وفقًا للأبحاث فأن قشر الرمان يمكنه علاج قرحة الصفراء، وقرحة الأمعاء الدقيقة، والتهاب القولون، وذلك عن طريق إعداد مشروب من قشر الرمان بطريقة الماء المغلي، وشرب الجزء الأعلى من الكوب في الصباح على معدةٍ فارغة في وقت مبكر، وتناول النصف الثاني من الكوب قبل الذهاب إلى النوم، مع ملاحظة أن هذا المشروب لا يتم تناوله يوميًا بل يمكن الاستفادة من فوائده وتجنب أضراره الجانبية بشربه كل يومين، ولمدة عشر أيام فقط.





علاج مشكلات الجهاز الهضمي والبواسير:

تساعد المكونات الفعالة في قشور الرمان على الحد من التهاب الأمعاء تورم البواسير، ووقف النزيف أثناء الإخراج كما أنها تحسن من عملية الهضم وتعمل على تنشيط وظائف المعدة، ويمكن تحقيق ذلك بنقع نصف كوب من قشر الرمان المجفف في الشمس في الماء لمدة ٣٠ دقيقة، وعندما يلين يتم وضعه في الخلاط مع إضافة ملعقة صغيرة من بذور الكمون، وثلاثة أكواب من اللبن، والقليل من الملح الصخري، ومزج كل المكونات ثم شرب الخليط ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.





علاج هشاشة العظام:

تشير الدراسات إلى فوائد قشور الرمان في المساعدة على تعزيز صحة العظام، ومنع ظهور مرض الهشاشة المنتشر عن السيدات بعد انقطاع الطمث، والتجربة ذلك يتم إضافة ملعقتين من مسحوق قشر الرمان المجفف كوب من الماء الدافئ، ويخلط جدًا مع إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى هذا الخليط، ويشرب مرةً كل يومين لتقوية العظام.





الحماية من الكولسترول:





قشر الرمان غني بالمواد المؤكسدة التي لها قدرة عالية على حماية الكولسترول الصحي من الأكسدة، وفي نفس الوقت أكسدة الكولسترول الضار وتحقيق بما يسمى الإجهاد التأكسدي المانع الرئيسي لحدوث أمراض القلب والشرايين والتصلبات والجلطات وغيرها.





الوقاية بالإصابة بالزهايمر: