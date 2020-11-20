شعره ذاب من التوتر..محامي ترامب يظهر بعرق غزير خلال مؤتمر صحفي

أثار المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودي جولياني، موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي واستخدام صورته في صنع الكوميكس والميمز، بعد التعرق الغزير الذي تعرض له، خلال المؤتمر الصحفي الغريب الذي عقده.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تسبب العرق الغزير في ظهور خطوط ومياه سوداء على وججه، من الواضح انه استخدم نوع من الماكياج على شعر رأسه لجعله باللون الأسود بدلا من الأبيض، ومع العرق الغزير تساقط الماكياج في مشاهد مضحكة على جانبي وجهه.





وتسببت الصور المتداولة ومقاطع الفيديو له بالعرق الأسود، موجة من السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث يشعر الأمريكيون أنه يواصل مزاعم ترامب التي لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير الانتخابات .





كان يظهر معه سيدني باول وجينا إليس، المحامين الرئيسيين الآخرين في الفريق القانوني لترامب ، حيث أذهل المشاهدين بتعرقه المفرط، ومع إعادة تداول صوره عبر مواقع التواص الإجتماعي تم تشبييه بالكوميديا في فيلم "My Cousin Vinny" إنتاج عام 1992.





وتحدث خلال تواجده في مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن عن جهوده المستمرة في الكشف عن تزوير هائل في التصويت لكنه لم يقدم أي دليل مرة أخرى، ولكن لم يخلو الأمر من السخرية بتشبيهه بـ فيني في الفيلم، حتى أن جولياني تم تشبيهها بجزءًا من مشهد لعبه الممثل جو بيسكي.