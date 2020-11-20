لميس سلامة: تحيا مصر يدعم الأسر الأولى بالرعاية بمليار جنيه بالتعاون مع التضامن.. فيديو

وأضافت سلامة خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكثيف كل أنشطة صندوق تحيا مصر في العديد من المجالات كالحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجا.

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن التمويل الذي تم من صندوق تحيا مصر وصل إلى مليار جنيه بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

صندوق تحيا مصر رائد في العطاء. قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليقا على احتفالية صندوق تحيا مصر بإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الاسر الأولى بالرعاية، إنصندوق تحيا مصرفي العطاء.





وأضافت نيفين القباج عندما تم إنشاء صندوق تحيا مصر لم يتخيل أحد أن ينمو الصندوق بشكل كبير ويدخل في جوانب مختلفة من التنمية، وساند الجهات الحكومية والأهلية من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية .





وتابعت نيفين القباج:" صندوق تحيا مصر يمول مشروعات مختلفة في الصحة والتضامن مثل أطفال بلا مأوى وصندوق عطاء وساهم في العديد من المشروعات القومية".





وأكملت نيفين القباج:" تم التنسيق مع صندوق تحيا مصر وبنينا حلقة تواصل مستمرة مع الصندوق من أجل تقديم كل الدعم وسبل العبور من أزمة فيروس كورونا بكل خير وأول قافلة كان بها ما يقرب من 300 تريلا وصلت لكافة أنحاء الجمهورية لدعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا".





ولفتت نيفين القباج:" تنظيم الجهود بين صندوق تحيا مصر والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ولدينا قاعدة بيانات للأسر الفقيرة ولدينا 8.2 مليون أسرة مسجلة بكافة تفاصيلها"، مضيفة:" مصر سجلت رقم قياسي في موسوعة جينيس لأكبر قافلة مواد غذائية على مستوى العالم بـ 473 تريلا".





وفي تصريحات سابقة قالت نيفين القباج:" بناء الإنسان على رأس أولويات عمل وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال مساندة المستحقين، لافتة إلى أن جمع بيانات الأسر المستفيدة ستكون ثروة لمبادرات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر بإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الاسر الأولى بالرعاية، نعمل على الرعاية الاجتماعية ليس فقط فى المعاش فقط ولكن تبنت الوزارة اسسا تتواكب مع طبيعة المرحلة التى تعيشها مصر من خلا دعم الفئات الأكثر احتياجًا.





وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على دعم الجمعيات الأهلية وكفالة حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، و ايجاد مأوى للأطفال والكبار بلا مأوى وتعزيز الوعى المجتمعى،وتنظيم الاسرة والحد من الزيادة السكانية، والاهتمام بالأطفال الأيتام.





وأوضحت ان وزارة التضامن الاجتماعى توفر برامج و أنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الابعاد من خلال فقر مادى ومعنوي وذل من خلال البرنامج الرئاسي حياة كريمة.