ضبط عامل وبحوزته 4 تماثيل وورقة بردي يشتبه في أثريتهم بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج ، من ضبط عامل وبحوزته 4 تماثيل معدنية صغير الحجم وورقة بردي مُتهالكة يشتبه في أثريتهم داخل حقيبة يد صغيرة الحجم بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، مفاده أثناء مرور تمكن ضباط وحدة المركز من ضبط "زين العابدين. ح"، 41 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، وسابق اتهامه في 7 قضايا تنوعت بين "نصب، دجل وشعوذة، ضرب، أقراص مُخدرة، سلاح، سرقة بالإكراه، سرقة"، أخرهم القضية جنح المرمز لسنة 2017 سرقة، وبتفتيشه عُثر على 4 تماثيل معدنية صغير الحجم وورقة بردي مُتهالكة يُشتبه في أثريتهم داخل حقيبة يد صغيرة الحجم.









وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار في الأثار حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.