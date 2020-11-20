بعد إحالة مدحت صلاح للانضباط.. لجنة الحكام تهدد قضاة الملاعب بالشطب

هددت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، قضاة الملاعب بتوقيع عقوبات صارمة تصل إلى الشطب بسبب سوء استخدام الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.





يأتي قرار لجنة الحكام بعد إقالة رئيس حكام الجيزة مدحت صلاح وإحالته إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بسبب قيامه بنشر فيديو فاضح عبر جروب الحكام التابعين إليه.





وتوعدت لجنة الحكام قضاة الملاعب بالشطب حيال اصحاب الصفحات الوهميه التي تهاجم مسئولي لجنة الحكام واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد هذه الصفحات التي تخوض في الاعراض وتسب المسئولين عن التحكيم وبعض اعضاء المنظومة الرياضية على ان يتم ملاحقتهم قانونيا واذا تبين انها تخص حكم عامل سيتم شطبه نهائيا وجاري البحث عنهم.





كانت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد أرسلت خطابا إلى منطقة الجيزة لكرة القدم تضمن إيقاف مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزة عن العمل واسناد مهام رئاسة اللجنة إلى محمد عبدالمعطي قائما بالأعمال.





يذكر أن مصدر مطلع كشف عن تفاصيل جديدة حول السبب الرئيسي في إقالة مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزة وإحالته للجنة الانضباط في اتحاد الكرة.





قال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه تم إقالة مدحت صلاح رئيس لجنة حكام الجيزة بسبب قيامه بإرسال فيديو فاضح عبر حروب الواتس اب الخاص بحكام الجيزة تضمن مناظر خليعة لسيدة أجنبية وتصرفات لا أخلاقية.





وأشار إلى الفيديو الفاضح الذى أرسله مدحت صلاح عبر جروب حكام الجيزة على الواتس اب شاهده ٢٠٠ من قضاة الملاعب التابعين إلى المنطقة ما أثار غضبا واستياء شديد بين صفوفهم ما اضطره إلى رفعه على الفور وإزالته من الجروب.





أوضح أن مجموعة من الحكام التابعين إلى المنطقة أرسلوا بدورهم الفيديو الفاضح الى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة وبدوره قام على الفور باتخاذ قرار إيقاف رئيس حكام الجيزة وإقالته من منصبه وإحالته إلى لجنة الانضباط في الجبلاية للتحقيق.





واستطرد: لجنة الحكام أرفقت مذكرة الإحالة إلى لجنة الانضباط سي دى بالفيديو الفاضح تمهيدا لخضوع مدحت صلاح للتحقيق فى الواقعة المشينة.





شدد على أن مدحت صلاح يواجه عقوبة الشطب من سجلات الجبلاية حال إدانته فى الواقعة وقناعة مسؤولي لجنة الانضباط بمسؤوليته عن الفعل المشين.





أشار إلى أن اقالة مدحت صلاح جاءت بناء علي مذكرتين تم تقديمهما من جانب عادل عقل عضو مجلس ادارة منطقة الجيزة من شهر نوفمبر الماضي أيضا وأخرى من توفيق السيد رئيس لجنة حكام القاهرة.





لفت المصدر إلى أن المذكرتين شملت هجوم مدحت صلاح علي الفيس بوك علي زملائه وعلي عضو مجلس ادارة منطقة الجيزة وتم تجاهل المذكرة التى تقدم بها عادل عقل عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة ضد تجاوزات مدحت صلاح بعد تقديمها إلى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق.