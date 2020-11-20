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محافظات

بمساحة 1375 م٢.. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.


في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية، لمراكز (الدلنجات، شبراخيت، بدر، إيتاي البارود)، اليوم الجمعة،
حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملة عن إزالة 10 تعد فى المهد على مساحة 1375 م٢ عبارة عن:- إزالة 5 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري الوفائية والمسين وطيبه بالدلنجات بمساحة 1120 متر مربع عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية كما تم فك شدة خشبية دور ارضي.


كما تم إزالة حالة تعدي بمساحة 110م2 عبارة عن شدة خشبية لسقف دور ثانى  بقرية جزيرة نكلا بشبراخيت، إزالة مبنى وحجرة مخالفة وبدون ترخيص خارج الحيز وعلي أرض زراعية بمساحة 145 م٢ خارج الحيز بنطاق قريتى النجاح وأم صابر  ببدر، وتنفيذ قرار إزالة فورية للدور الاول العلوي مخالف بدون ترخيص بنطاق الوحدة المحلية لقرية معنيا بايتاي البارود .



ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( بدر الدلنجات، أبو المطامير، أبو حمص)، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملة عن إزالة 12 تعدى فى المهد على مساحة 3946 م٢ عبارة عن:-إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص على أرض زراعية بمساحة 1890 م٢ تابعه لجمعية الهدايه بوحدة النجاح ببدر.


كما تم إزالة 7 حالات  تعدي علي الأراضي الزراعية    بمساحة 1639 متر مربع بقري الوفائية و المسين البندر بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية والأسقف الخشبية، كما تم إزالة هنجر صاج تعدي علي الأراضي الزراعية.


وأسفرت الحملة أيضا عن إزالة 3 حالات تعدي في المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 320 م٢ بقري  الظافر و العزيمه و اليشع بأبو المطامير عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية و شدة خشبية لعمل سملات خرسانية، إزالة حالة تعدي بمساحة 97 متر بأبو حمص عبارة عن حسيرة خرسانية.


كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي أبو المطامير و الدلنجات، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدى فى المهد على مساحة ٤٢٠ م٢ عبارة عن:- إزالة حالة تعدي بالبناء علي أرض زراعية بمساحة ٢٢٠م عبارة عن أسوار طولية وعرضية بمنطقة العزه بقرية الناصر بأبو المطامير.


وإزالة حالة تعدي  علي الأراضي الزراعية بمساحة ٢٠٠ متر بقرية الوفائية بالدلنجات عباره عن مباني مقسمة  من الطوب الأبيض الأسمنتية.


 كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محاسب عادل عبد الكريم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدي بالمهد  بمساحة 620 م٢ عباره عن أسوار بالطوب الأبيض بقرية الابعادية.


كما نفذت الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات وأبو المطامير، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.


وأسفرت الحملة عن إزالة  حالتين تعدى على مساحة ٣٠٠ م2 عبارة عن:- إزالة حالة تعدي بقريه مؤسسه البستان  بمركز ومدينه الدلنجات بمساحه ٢٠٠ م2  عبارة عن  مباني مقسمة  من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية  علي أرض زراعية.


كما تم إزالة حالة تعدي  بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بمركز ومدينه أبو المطامير بمساحة 100م2  عبارة عن مباني بالطوب الابيض.

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بمساحة 1375 م٢.. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
بمساحة 1375 م٢.. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
بمساحة 1375 م٢.. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
بمساحة 1375 م٢.. إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة
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