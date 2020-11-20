بزوغ تاريخ لأمريكا جديد: القوة الآسيوية

أقل من أسبوع من إحدى أكثر الانتخابات احتدامًا في تاريخ الولايات المتحدة، فقد الرئيس دونالد ترامب دعم مجموعة من الجمهوريين الأمريكيين الآسيويين الذي قد يكون الفارق في فلوريدا والولايات المتأرجحة الأخرى، أيدت اللجنة الوطنية للجمهوريين الآسيويين الأمريكيين، أو "الحزب الجمهوري الآسيوي"، المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، قائلة في بيان ، "نحن بحاجة إلى رئيس يتسم بالتعاطف والنزاهة والرحابة وقادر على جلب جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، دعمت المجموعة ترامب في مسابقة 2016، وقال كليف لي، رئيس الحزب الجمهوري الآسيوي، لمؤشر نيكاي آسيا، إنه كان هناك "تحول تدريجي في الرأي" في المجتمع الآسيوي المحافظ، وخاصة بين المحافظين الأمريكيين الصينيين، وأضاف أنه شخصيا غاضب من توجيه أصابع الاتهام من ترامب ووصف الفيروس التاجي الجديد بـ "فيروس الصين"، دون أي اعتبار لتأثير مثل هذا الخطاب، وقال لي: "حتى وصفه بأنه فيروس" أنفلونزا الكونغ "، فقد أظهر تجاهلًا تامًا لتأثيره على المجتمع الأمريكي الصيني"، قال لي، الذي غادر الصين متوجهًا إلى الولايات المتحدة بعد حملة القمع في ميدان تيانانمين عام 1989، "هذا منظور أمريكي صيني فريد، عندما يصبح حزب ما حزبًا لشخص ما، فإن هذا الحزب يسير في المسار الخطأ، ونأمل أن الحزب الجمهوري سوف يفعل ذلك، نعود إلى [كوننا] حزبا ذا قيمة وحزبا للأيديولوجية، بدلا من منظمة لسياسي معيب ".

يأتي تأييد بايدن من مجموعة داعمة لترامب متجذرة في فلوريدا وتعاونت باستمرار مع اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) لأحداث التوعية التي تستهدف المجتمعات الآسيوية، المحافظون الأمريكيون الآسيويون هم أقلية، لكن أصواتهم يمكن أن يكون لها تأثير كبير في ولايات مثل فلوريدا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن، حيث يتنافس المرشحان على كل مؤيد آخر، في الولايات المتأرجحة، قال 45٪ من الناخبين الأمريكيين الآسيويين إنهم سيصوتون لصالح بايدن، بينما قال 37٪ إنهم سيصوتون لصالح ترامب، وفقًا لمسح الناخبين في سبتمبر الذي نشرته شركة AAPI Data، وهي ناشر للبيانات الديموغرافية وأبحاث السياسة حول الأمريكيين الآسيويين والأمريكيين، جزر المحيط الهادئ، هناك أكثر من 880،000 ناخب أمريكي آسيوي مؤهل في تلك الولايات الأربع المتأرجحة، مع حصول فلوريدا على أكبر عدد - حوالي 400000 - من هؤلاء الناخبين، وفقًا لصني شاو، الباحث في AAPI Data .

الأمريكيون الآسيويون هم الشريحة الأسرع نموًا من الناخبين المؤهلين من بين المجموعات العرقية والإثنية الرئيسية في الولايات المتحدة، سيتمكن أكثر من 11 مليون شخص من التصويت هذا العام، مما يشكل ما يقرب من 5 ٪ من الناخبين المؤهلين في البلاد (لهذا التحليل، المواطنون الأمريكيون الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر)، وهم أيضًا المجموعة العرقية أو الإثنية الرئيسية الوحيدة التي يشكل فيها المواطنون المتجنسون - وليس المولودين في الولايات المتحدة - غالبية الناخبين المؤهلين، وفقًا لتحليل مركز أبحاث بيو لبيانات مكتب الإحصاء، من عام 2000 إلى عام 2020، تضاعف عدد الناخبين الأمريكيين الآسيويين المؤهلين بنسبة 139٪، نما عدد الناخبين من أصل إسباني بمعدل مماثل (121٪)، لكن نما الناخبين السود والبيض بشكل أبطأ بكثير (33٪ و 7٪)، دفع المهاجرون المتجنسون النمو السريع للناخبين الآسيويين، (عندما يتجنس المهاجر ويصبح مواطنًا أمريكيًا، يكون مؤهلًا للتصويت في الانتخابات الفيدرالية،) بين عامي 2000 و 2018 - آخر سنة متاحة - تضاعف عدد الناخبين المؤهلين من المهاجرين الآسيويين من 3،3 مليون إلى 6،9 مليون، اعتبارًا من عام 2018، شكل المواطنون المتجنسون حوالي ثلثي جميع الناخبين الآسيويين المؤهلين في الولايات المتحدة.

على الرغم من أنه من المتوقع أن يشكل الأمريكيون الآسيويون رقمًا قياسيًا يبلغ 4،7٪ من الناخبين المؤهلين في الولايات المتحدة هذا العام، إلا أن هذه النسبة لا تزال أقل من نسبتهم من إجمالي سكان البلاد (5،6٪)، يرجع الفارق جزئيًا إلى 4،5 مليون مهاجر بالغ من الآسيويين ليسوا مواطنين وبالتالي غير قادرين على التصويت، تشمل هذه المجموعة المقيمين الدائمين (حاملي البطاقة الخضراء) وأولئك الذين هم بصدد أن يصبحوا مقيمين دائمين ؛ أولئك الموجودين في الولايات المتحدة بتأشيرات مؤقتة ؛ والمهاجرين غير المصرح لهم، تشكل هذه المجموعات حوالي ربع إجمالي عدد السكان الآسيويين في الولايات المتحدة (24٪)، 3،5 مليون آسيوي آخر في الولايات المتحدة، أو 19٪ من إجمالي عدد السكان، تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مما يجعلهم غير مؤهلين للتصويت، وإجمالًا، فإن ستة من كل عشرة (57٪) من أصل 18،2 مليون آسيوي في الولايات المتحدة مؤهلون للتصويت.

إن الناخبين الآسيويين الأمريكيين عبارة عن مجموعة متنوعة، حيث يتتبع الناخبون المؤهلون جذورهم إلى بلدان في شرق وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، وتمثل ست مجموعات فقط - الصينية والفلبينية والهندية والفيتنامية والكورية واليابانية - غالبية الناخبين الآسيويين الأمريكيين، يعكس هذا النمط بشكل وثيق السكان الأمريكيين الآسيويين ككل: تشكل المجموعات الأصلية الست نفسها 85٪ من جميع الآسيويين الأمريكيين، وجدت دراسة استقصائية أجرتها AAPI Data عام 2018 أن تحديد هوية الطرف يختلف باختلاف مجموعة الأصل.

على سبيل المثال، يميل الأمريكيون الفيتناميون إلى تعريفهم على أنهم جمهوريون أكثر من الأمريكيين الآسيويين عمومًا (42٪ مقابل 28٪)، على النقيض من ذلك، يُرجح أن يكون الأمريكيون الهنود ديمقراطيين من أي مجموعة من أصل آسيوي، حيث يُعرّف 50٪ منهم بأنهم ديمقراطيون و 18٪ فقط جمهوريون، ينتشر الناخبون الأمريكيون الآسيويون المؤهلون في جميع أنحاء البلاد، لكن أكثر من نصفهم يعيشون في ثلاث ولايات فقط، كاليفورنيا وحدها تستحوذ على 35٪ من الناخبين الآسيويين الأمريكيين (3،6 مليون)، الولاية التي بها ثاني أكبر عدد من الناخبين الأمريكيين الآسيويين المؤهلين هي نيويورك (920،000)، تليها تكساس 698،000، وفي الوقت نفسه، في هاواي فقط يمثل الأمريكيون الآسيويون نسبة أكبر من الناخبين المؤهلين مقارنة بأي مجموعة عرقية أو إثنية، إنهم يشكلون 38٪ من الناخبين المؤهلين في الولاية، وهي أعلى نسبة في الدولة إلى حد بعيد، كاليفورنيا لديها ثاني أعلى حصة بنسبة 14 ٪، هاواي هي أيضًا الولاية التي يحق لها التصويت بأعلى نسبة من الأمريكيين الآسيويين (73٪)، تليها مقاطعة كولومبيا (69٪) ونيفادا (66٪) وكاليفورنيا (62٪) .

يتميز الناخبون الأمريكيون الآسيويون المؤهلون عن أولئك المنتمين إلى المجموعات العرقية والإثنية الأخرى في عدد من الطرق، أفاد حوالي سبعة من كل عشرة (71٪) أنهم يتحدثون الإنجليزية فقط في المنزل أو يقولون إنهم يتحدثون الإنجليزية "جيدًا جدًا" - أقل من النسبة التي تقول ذلك بين ذوي الأصول الأسبانية (80٪) والسود (98٪) والأبيض (99٪) ) الناخبين المؤهلين، ولكن هناك تباينًا كبيرًا في إتقان اللغة الإنجليزية حسب المجموعة الأصلية، تقول الغالبية العظمى (91٪) من الناخبين الأمريكيين اليابانيين المؤهلين إنهم يتحدثون الإنجليزية على الأقل "جيدًا"، على النقيض من ذلك، من بين الناخبين الأمريكيين البورميين المؤهلين، يقول النصف فقط (49٪) الشيء نفسه، قد تساعد خلفيات هاتين المجموعتين الأصليتين في تفسير التباين، معظم الأمريكيين اليابانيين (80٪) هم من مواليد الولايات المتحدة، في حين أن معظم البورميين الأمريكيين (85٪) مهاجرون، وكثير منهم وصلوا حديثًا ودخلوا البلاد كلاجئين ، ن بين الناخبين المؤهلين، يتمتع الأمريكيون الآسيويون بأعلى مستويات التحصيل العلمي من أي مجموعة عرقية وإثنية رئيسية، نصفهم (50٪) حاصلون على درجة البكالوريوس أو أكثر، حصة أعلى من البيض (34٪)، السود (20٪) أو من أصل إسباني (18٪).

يختلف التحصيل التعليمي بشكل كبير بين مختلف المجموعات الأمريكية الأصل الآسيوية، الناخبون الأمريكيون الهنود المؤهلون هم الأكثر ترجيحًا إلى حد بعيد للحصول على درجة البكالوريوس على الأقل (65٪)، وبالمقارنة، فإن 19٪ فقط من الناخبين الأمريكيين الكمبوديين المؤهلين لديهم نفس المستوى التعليمي، وهي أقل نسبة من أي مجموعة من أصل أمريكي آسيوي، يتمتع الناخبون الآسيويون المؤهلون في الولايات المتحدة بمتوسط دخل سنوي للأسرة يبلغ 105 آلاف دولار، وهو أعلى دخل للأسرة بين أي مجموعة عرقية أو إثنية، يتمتع الناخبون المؤهلون من البيض واللاتين والسود بمتوسط دخل للأسرة يقل عن 80 ألف دولار، من بين المجموعات الأمريكية الآسيوية الأصل، يتمتع الناخبون الأمريكيون المؤهلون (139000 دولار) بأعلى متوسط دخل للأسرة، في حين أن الأمريكيين البورميين (69000 دولار) لديهم أدنى دخل.

متوسط عمر الناخبين الأمريكيين الآسيويين المؤهلين هو 46، مما يجعلهم أكبر من السود (44) ومن ذوي الأصول الإسبانية (38) ولكنهم أصغر من الناخبين البيض (51)، ومع ذلك، يختلف العمر بين الناخبين الأمريكيين الآسيويين اختلافًا كبيرًا بين المولودين في الولايات المتحدة والمولودين في الخارج، إن الناخبين الآسيويين المؤهلين المولودين في الولايات المتحدة هم أصغر 20 عامًا في المتوسط من أولئك المولودين في الخارج (31 مقابل 51)، ضمن الناخبين الآسيويين الأمريكيين، يعتبر الأمريكيون من الهمونغ أصغر مجموعة، بمتوسط عمر 32 عامًا، اليابانيون الأمريكيون هم الأكبر سنًا، بمتوسط 59 عامًا.