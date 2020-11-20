تركيب محول كهرباء بقرية سبيل العرب بأسوان ضمن حياة كريمة



تواصل مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر إحتياجًا فعالياتها داخل مختلف قرى ومدن ومراكز محافظة أسوان.





وفى هذا الإطار قام المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعه تنفيذ أعمال مبادرة حياه كريمة بناحية قرية سبيل العرب ضمن القرى الأكثر إحتياجًا حيث تم تركيب المحول كهربائي الاول قدره 500 و.أ.ت ضمن المرحلة الثانية حيث قامت بتنفيذ هذه الأعمال إدارة هندسة كهرباء كوم أمبو .









وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجنة حياة كريمة بمراجعة مشروعات المرحلة الثانية لقرية الرئيسية التابعة لمركز إدفو والتى تشمل قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والرصف بإجمالى إستثمارات تصل لأكثر من 20 مليون جنيه منها تركيب 3 محولات وأعمدة إنارة وكشافات كهربائية .





حيث يتم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وتركيب مواسير بأقطار وأحجام مختلفة ، بينما يضم قطاع التعليم إنشاء 3 فصول تعليم أساسى ، بالإضافة إلى رصف 2 كم طرق داخل القرية .





وبالتوازى مع ذلك قامت اللجنة أيضًا بمراجعة وفحص وتسلم 50 منزل تم إدراجهم ضمن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة المنازل داخل قرية وادى العلاقى التى تقع على مسافة 180 كم جنوب شرق مدينة أسوان والذى تم تنفيذه بواسطة جمعية قبس من نور لرفع مستوى معيشة حوالى 2500 نسمة من عربان البدو المقيمين بوديان العلاقي .





وتقوم اللجنة التى تم تشكيلها للوقوف من أرض الواقع على معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية ضمن فعاليات المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين .





وأوضح اللواء أشرف عطية بأن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة ستضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو ، بجانب تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات 198 مليون جنيه، وهو الذى يأتى بعد تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية استهدفت لتحسين معيشة 38 ألفا و626 أسرة باستثمارات 82.7 مليون جنيه .