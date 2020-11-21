ورشة عمل بجامعة حلوان للباحثين الراغبين في الحصول على منح ممولة

أعلن مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان عن ورشة عمل بعنوان Funded Projects (Themes and Management» (المشاريع الممولة.. الموضوعات والإدارة) لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
- National projects objectives.
- Typical national projects call and terms of reference.
- Projects management (national and international).
- Typical projects logistics and procedures.
-Open discussion
https://us02web.zoom.us/j/89233579526...
Meeting ID: 892 3357 9526
Passcode: 805616
ويأتي عقد الورشة بنظام الاون لاين حرصآ من الجامعة على تقليل التواجد
داخل الجامعة و التصدى ومكافحاة فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن أغلب كليات جامعة حلوان أعلنت عن تقليل نسب حضور طلاب
الانتساب بالجامعة لتصبح يوم أو اثنين على الأكثر، كما أن الجامعة فعلت العديد من المنصات
الإلكترونية لتفعيل نظام التعليم الهجين ورفع المقررات العلمة و المحاضرات عليه لكافة الطلاب.
وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه في حالة ظهور أي أعراض لفيروس كورونا على أي من الطلاب ، يتم إخطار إدارة الجامعة و يتم عزل الطالب منزليا و يتم متابعة علاجه عن طريق مستشفى الطلبة بالجامعة.