ورشة عمل بجامعة حلوان للباحثين الراغبين في الحصول على منح ممولة

أعلن مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان عن ورشة عمل بعنوان Funded Projects (Themes and Management» (المشاريع الممولة.. الموضوعات والإدارة) لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





ويحاضر فى ورشة العمل الدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة حلوان ، وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وللباحثين المهتمين بالمشاركة والحصول على منح بحثية ممولة.





وستتطرق الورشة إلى العديد من الموضوعات الهامة للباحثين منها:

- National strategic projects themes.

- National projects objectives.

- Typical national projects call and terms of reference.

- Projects management (national and international).

- Typical projects logistics and procedures.

-Open discussion

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وقد حدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020 موعدا لانعقاد ورشة العمل من خلال تطبيق ZOOM وذلك فى تمام الساعة 6 مساء.

وسيكون رابط الجلسة هو :

https://us02web.zoom.us/j/89233579526...





Meeting ID: 892 3357 9526

Passcode: 805616

ويأتي عقد الورشة بنظام الاون لاين حرصآ من الجامعة على تقليل التواجد داخل الجامعة و التصدى ومكافحاة فيروس كورونا المستجد.



كما كان قد شددت جامعة حلوان على طلابها اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا من لبس الكمامة وعدم خالعها اثناء تواجد الطالب فى قاعة المحاضرات او تواجده فى ساحة الجامعة.





جدير بالذكر أن أغلب كليات جامعة حلوان أعلنت عن تقليل نسب حضور طلاب الانتساب بالجامعة لتصبح يوم أو اثنين على الأكثر، كما أن الجامعة فعلت العديد من المنصات الإلكترونية لتفعيل نظام التعليم الهجين ورفع المقررات العلمة و المحاضرات عليه لكافة الطلاب.





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وتحدث الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، بشأن تقليل نسب حضور طلاب الانتساب، موضحا أن السبب في ذلك هو تخفيض الكثافة الطلابية داخل الجامعة بفصل الشتاء للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.





ونوهت الكليات أنه على الطلاب متابعة مواقع الجامعة والصفحات الرسمية لمتابعة المستجدات والجداول الدراسية الجديدة، وأشارت إلى أنه على كافة الطلاب التسجيل بالمنصات الالكترونية وعمل الإيميل الجامعي لمتابعة كافة المحاضرات.





وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه في حالة ظهور أي أعراض لفيروس كورونا على أي من الطلاب ، يتم إخطار إدارة الجامعة و يتم عزل الطالب منزليا و يتم متابعة علاجه عن طريق مستشفى الطلبة بالجامعة.