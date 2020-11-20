وزير التعليم: لست مصابا بـ كورونا والعمل مستمر ولو كره الكارهون

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قال: رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الإشاعات:
وأضاف قائلا : الحمد لله "لست مصابا بكورونا" وكنت في احتفالية "تحيا مصر" بالامس والعمل مستمر ولو كره الكارهون والله المعين.
وعلى جانب آخر .. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل المنحتين المقدمتين من الحكومة الفرنسية لعدد (٢) دورة تدريبية دولية (قصيرة المدى، طويلة المدى) للدراسة بالمدرسة الدولية للإدارة بفرنسا (ENA) والتقديم قبل ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ واللتين يمكن التقدم لهما من خلال الرابط التالي: https://candidature-formation.ena.fr/regis.../action446/info
قال وزير التربية والتعليم إن تفاصيل وشروط المنح تتمثل فيما يلي :
- دورة دولية طويلة الأمد CIL Cyele International Long وتكون مدتها ١٣ شهرا وتعقد بدءًا من سبتمبر ٢٠٢١ إلى نهاية سبتمبر ٢٠٢٢، وهي مخصصة للكوادر الشابة الشاغلين لمناصب بالحكومة المصرية والمسؤولين عن خطط التطوير وكذلك الكوادر الشابة الراغبة فى تطوير المنظومة.
- دورة دولية متقدمة CIP Cyele International De Perfectionnement ومدتها ٨ أشهر بدءًا من ديسمبر ٢٠٢١ وحتى نهاية يوليو ٢٠٢٢ وهي موجهة للخبراء والكوادر المسئولين عن الإدارة بالحكومة المصرية، وفى حالة الانتهاء من الدراسة واجتيازها بنجاح سوف يكون متاح فرصة للدارسين لدراسة الماجستير باحدى الجامعات الفرنسية وهى:
CELSA PARIS IV- Sorbonne/ Strasbourg/ PARIS - Dauphine
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف من الدورات التدريبية: تنمية وبناء قدرات ومهارات العنصر البشرى بما يؤدى إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. حيث تتيح هذه الدورات الفرصة أمام المشاركين للتقديم للحصول على درجة الماجستير فى علم الإدارة من إحدى الجامعات الفرنسية وذلك بالتوازي معهما.
وقال وزير التربية والتعليم إن الشروط الواجب توافرها في المشاركين أن يكون المتقدم:
- موظف بالقطاع الحكومى
- حاصل على مؤهل عال
- يتقن اللغة الفرنسية تحدثًا وكتابة إتقانًا تامًا
- على علم بالمجتمع والمؤسسات الفرنسية والأوربية وعلى الثقافة العامة بها
- على علم بالمشاكل السياسية، الاقتصادية، المجتمعية والعالمية لبلده، ولديه الحافز لخدمة الإدارة فى بلده
كما كشف وزير التربية والتعليم عن الشروط الخاصة بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح : (وفقًا للقواعد المنظمة من القانون رقم 149 لسنة (2020) ، حيث قال أن شروط منح اجازة دراسية للمتقدم طوال فترة الدراسة تتمثل في :
- أن يكون قد أمضى فى الخدمة سنتين على الأقل
- ألا يزيد السن عن ٥٠ سنة ميلادية
- أن يكون تقدير المؤهل الدراسي الأصلي عند التخرج جيد على الأقل
- أن تكون تقارير كفاية الأداء في العامين الأخيرين بدرجة ممتاز وألا تكون قد وقعت عليه أي جزاءات خلال الثلاث سنوات السابقة
- أن تكون الجهة التي يتبعها المتقدم في حاجة ماسة إلى الدراسة التي سيقوم بدراستها