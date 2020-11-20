وزير التعليم: لست مصابا بـ كورونا والعمل مستمر ولو كره الكارهون

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث قال: رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروجو الإشاعات:





وأضاف قائلا : الحمد لله "لست مصابا بكورونا" وكنت في احتفالية "تحيا مصر" بالامس والعمل مستمر ولو كره الكارهون والله المعين.









وعلى جانب آخر .. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل المنحتين المقدمتين من الحكومة الفرنسية لعدد (٢) دورة تدريبية دولية (قصيرة المدى، طويلة المدى) للدراسة بالمدرسة الدولية للإدارة بفرنسا (ENA) والتقديم قبل ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ واللتين يمكن التقدم لهما من خلال الرابط التالي: https://candidature-formation.ena.fr/regis.../action446/info





قال وزير التربية والتعليم إن تفاصيل وشروط المنح تتمثل فيما يلي :



- دورة دولية طويلة الأمد CIL Cyele International Long وتكون مدتها ١٣ شهرا وتعقد بدءًا من سبتمبر ٢٠٢١ إلى نهاية سبتمبر ٢٠٢٢، وهي مخصصة للكوادر الشابة الشاغلين لمناصب بالحكومة المصرية والمسؤولين عن خطط التطوير وكذلك الكوادر الشابة الراغبة فى تطوير المنظومة.



- دورة دولية متقدمة CIP Cyele International De Perfectionnement ومدتها ٨ أشهر بدءًا من ديسمبر ٢٠٢١ وحتى نهاية يوليو ٢٠٢٢ وهي موجهة للخبراء والكوادر المسئولين عن الإدارة بالحكومة المصرية، وفى حالة الانتهاء من الدراسة واجتيازها بنجاح سوف يكون متاح فرصة للدارسين لدراسة الماجستير باحدى الجامعات الفرنسية وهى: CELSA PARIS IV- Sorbonne/ Strasbourg/ PARIS - Dauphine





وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف من الدورات التدريبية: تنمية وبناء قدرات ومهارات العنصر البشرى بما يؤدى إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. حيث تتيح هذه الدورات الفرصة أمام المشاركين للتقديم للحصول على درجة الماجستير فى علم الإدارة من إحدى الجامعات الفرنسية وذلك بالتوازي معهما.