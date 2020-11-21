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تعليم

الأحد.. جامعة حلوان تطلق مهرجان موسيقى الهيب هوب

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:20 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
تنظم إدارة نشاط الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة مهرجان لموسيقي الهيب هوب بمجالاتها (الراب - البيت بوكس - المحاكاة الصوتية - الموسيقى الإلكترونية). 

وتقام فعاليات المهرجان في تمام الساعة العاشرة صباحا خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ بقاعة (ن) الملحقة بالمبنى الإداري وذلك يومي ٢٢، ٢٣ نوفمبر وبقاعة المكتبة الموسيقية بالمكتبة المركزية يومي ٢٤، ٢٥، ٢٦ نوفمبر وذلك تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، والأستاذ طارق عرفان مدير الإدارة.

يأتي انطلاق هذا المهرجان في ظل حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة والتفاعل والإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتنمية المهارات الفنية والموسيقية. 


و تعد موسيقى الهيب هوب أو موسيقى الرّاب هي أحد أنواع الموسيقى والثقافة في الولايات المتحدة الأمريكية و هي موسيقى شعبيّة طوّرها الأمريكيون الأفارقة والأمريكيون اللاتينيون.

جدير بالذكر انه قد أطلقت كلية الطب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،  الأنشطة الطلابية  للعام الدراسى الجديد، وبدات لجان الانشطة و اتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.

وأعلنت ادارة رعاية شباب كلية الطب بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية عن اقامة مسابقات بكرة السلة والكرة الطائرة و كرة القدم  للبنين و البنات كل منهم منفصل ابتداء من اول شهر ديسمبر 2020 . 

واوضحت ادارة رعاية الشباب انه سيتم تحديد موعد هذه المسابقات و البطولات وفقا لاوقات الفراغ فى جداول المحاضرات و الاختبارات الخاصة بالطلاب ، حتى لا يتم تعطيل الطالب عن  دراسته . 

و اشار اتحاد الطلاب إلى انه على الطلاب الراغبين بالمشاركة باى من المسابقات الرياضية سرعة التوجه لادارة رعاية الشباب و صفحة اتحاد طلاب الكلية على مواقع التواصل الاجتماعى و تسجيل اسماء الفريق الخاص به.
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