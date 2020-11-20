ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الزمالك.. كورونا يُبعد حازم إمام عن مباراة الكأس.. موعد عودة فرجاني للفريق

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:07 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
ينشر موقع صدى البلد الاخباري، أبرز ما جاء من أخبار في نادي الزمالك اليوم الجمعة، وذلك من خلال السطور التالية:.



خضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة كورونا الثانية، وبذلك تأكد ابتعاده عن مباراة فريقه غدا أمام نادى مصر.



 اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا لمباراة نادي مصر، المقرر اقامتها غدا السبت على استاد السويس الجديد في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث ستقام في الثامنة مساءً.

https://www.elbalad.news/4581963


يصل إلى القاهرة غدا السبت التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم.


استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باتشيكو على الانتظام في معسكر مغلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تدريبات تأهيلية لـ ساسي في الجيم بالزمالك

الزمالك يعلن نتيجة مسحة كورونا قبل مواجهة سموحة

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر والقنوات الناقلة

أخبار الزمالك| معسكر مغلق استعدادا للرجاء.. خطة بديلة لـ تجهيز اللاعبين

استعدادا لنهائي دوري الأبطال.. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الاثنين المقبل

فرجاني ساسي يصل القاهرة غدا استعدادا للانضمام للزمالك

ترشيحاتنا

جنازة والد هند عاكف بمسجد السيدة نفيسة ..غدا

الضحية الأولى.. أول صور من موقع مصرع طفلة صعقا بسبب الأمطار في القاهرة

راغب علامة في إجازة رومانسية مع زوجته بإسطنبول.. شاهد

الأرصاد: موجة الطقس السيئ تنتهي في هذا اليوم ..تفاصيل

الضحية الثالثة .. الحماية المدنية بالإسكندرية تنتشل جثة سيدة في انهيار عقار الجمرك

وفاة والد الفنانة هند عاكف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المندي بوصفات مختلفة

أول تسريب لصور كيا سبورتاج 2022 kia sportage

مع بدء الشتاء.. 5 أطعمة تحارب الاكتئاب الموسمي