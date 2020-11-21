شهيرة: تربطني بـ نجلاء فتحي علاقة نسب

ردت الفنانة شهيرة على شائعات الأزمة بينها وبين الفنانة نجلاء فاتحي، مؤكدة أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة.





وقالت شهيرة، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة سي بي سي: الناس قالت أني رفضت أنها تأتي العزاء وهذا غير حقيقي.. كل الكلام ده أهبل وكذب، وغير حقيقي بالمرة".





وتابعت زوجة الفنان الراحل محمود ياسين: "علاقتي بنجلاء فتحي علاقة نسب، وكانت بتتصل بي كل يوم علشان تطمئن على محمود ياسين، ومكنش ينفع تيجي العزاء عشان ظروف فيروس كورونا المستجد، بس عزتني هاتفيا".





وقالت شهير، إن الفنان الراحل كان رجل غير عادي وكان كل شيء في حياتي، مضيفة أنه كان يربطها به علاقة قوية ومتينة، ونمت عبر السنوات.





وأردفت: "محمود كان عنده تواضع كبيرة ودي حاجة كانت بتغظني، وكنت أقول له أنت متواضع زيادة عن اللزوم يا محمود، وكان يرد قائلا "من تواضع لله رفعه".





وأضافت زوجة الفنان الراحل، أنه محمود ياسين كان يقرأ القرآن الكريم بترتيل، وكان يأتي ويقولي لي أنني ختمت قراءة القرآن ، متابعة :"كان يغيظني أنه ختم القرآن، وكنت بقرأ القران أمامه، وكان بيفهمني ويوجهني، وكان إنسان رائع جدا".





واستطردت زوجة الفنان الراحل محمود ياسين: "مافيش زي أخلاق محمود ياسين في الدنيا، وكان رجل حقيقي داخل البيت وكان في عز عملة وتعبه كان يقوم بالاتصال بأسرته ليطمأن عليهم".





وأشارت شهيرة، إلى أن الفنان الراحل كان يعطي الأولوية لأهل بيته وأسرته وبعد ذلك كل شيء، قائلة :"بيته كان الأول وبعد كدا الباقي وكان يقدم لنا كل شيء وكل الحب والإخلاص خلال حياتنا قبل أن يتوفى".





وتطرقت شهيرة، في لقائها، عن تفاصيل أول لقاء بينها وبين زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، قائلة :"أول مرة اتقابلنا كانت أمام الكاميرا وبعد كدا نشاء بيننا علاقة عاطفية محترمة جدا".





وقال عمرو محمود ياسين، في تصريحات سابقة، إن والده لم يوصِه في آخر أيامه بشيء بعينه، ولكن على مدار الحياة كان يعطيه توصيات، معقبا "كان دايما يقولي أي يوم تحس أنك غلط وقف وعيد حساباتك مرة تانية".



