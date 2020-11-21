إفتتاح معرض تراث الأجداد ميراث الأحفاد بأسوان بـ 35 عملا للمشغولات اليدوية والتراثية

افتتح السكرتير العام لمحافظة أسوان اللواء حازم عزت فعاليات معرض تراث الأجداد ميراث الأحفاد الذى تنظمه مؤسسة نحمى تراثنا تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبرئاسة المحاسب عادل منيب.





تقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام بالساحة المفتوحة للجدارية الفنية بكورنيش النيل ويضم المعرض 35 عمل فنى للحرف والمشغولات اليدوية والتراثية للمرأة المعيلة ، وأيضًا المشغولات والأزياء السودانية حيث يتم تنظيم المعرض ضمن الإحتفال باليوم العالمى للتصنيع الأفريقى.





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حضر الإفتتاح المستشار أحمد خليفة القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق بأسوان ولفيف من القيادات المجتمعية والتنفيذية والفنانين والمؤسسات المشاركة في المعرض.





وفى كلمته نقل اللواء حازم عزت تحيات محافظ أسوان للمشاركين بالمعرض، مؤكدًا على الدور المتميز الذى تقوم به مؤسسة نحمى تراثنا لتفعيل المشاركة المجتمعية من أجل مساندة الجهود الحكومية المبذولة حاليًا لمواجهة التحديات المختلفة وتقديم أوجه الرعاية والدعم للمرأة المعيلة من خلال تدريب السيدات لتطوير المنتجات اليدوية ، بجانب إشراكهن فى معارض موسمية بأسوان والقاهرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأسرهم.





وأشار السكرتير العام إلى أن تنظيم فعاليات هذا المعرض يتواكب مع إعلان رئيس الجمهورية بأن أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لقارتنا السمراء ، لافتًا إلى أننا نعزز المبادرات الناجحة الهادفة لتمكين المرأة إقتصاديًا وإجتماعيًا ولاسيما المرأة المعيلة من خلال توفير مصدر دخل لها، والعمل على تسويق منتجاتها للحرف التراثية التى تعبر عن الطابع والطراز الأسوانى الأصيل .







ومن جانبه قال عمرو محمد محمود دراوى إن الهدف من بحثة، الغيرة على القرأن الكريم، والدفاع عنه، من كثرة الطاعنين، وتوعية الناس بأساليب الطاعنين فى الثوابت القرأنية من خلال دراسة جوانب عبقرية الشيخ محمد متولى الشعراوى رحمه الله ، فيما تركة من موسعة ثقافية تكشف عنها متابعة تناوله للقران الكريم. على الجانب الآخر، وحصل الباحث عمرو محمد على محمود دراوى المدرس المساعد بقسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية للبنين جامعة الأزهر بأسوان على درجة الدكتوراه بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف فى البحث المقدم بعنوان "رد الشبهات فى ودحض مفتراءات حول القرأن وعلومة للشيخ محمد متولى الشعراوى، دراسة موضوعية".







