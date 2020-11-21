شهيرة تحسم الجدل.. تربطني بنجلاء فتحي علاقة نسب.. ومفيش زي أخلاق الراحل محمود ياسين.. وكان بيغظني بختم القرآن

تربطني بـ نجلاء فتحي علاقة نسب

شهيرة: محمود ياسين كان بيغيظني بختم القرآن

شهيرة: محمود ياسين كان شخصا استثنائيا في حياتي

مافيش زي أخلاق محمود ياسين في الدنيا





ردت الفنانة شهيرة على شائعات الأزمة بينها وبين الفنانة نجلاء فاتحي، مؤكدة أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة.





وقالت شهيرة، إنه : الناس قالت أني رفضت أنها تأتي العزاء وهذا غير حقيقي.. كل الكلام ده هبل وكذب، وغير حقيقي بالمرة".





وتابعت زوجة الفنان الراحل محمود ياسين: "علاقتي بنجلاء فتحي علاقة نسب، وكانت بتتصل بي كل يوم علشان تطمئن على محمود ياسين، ومكنش ينفع تيجي العزاء عشان ظروف فيروس كورونا المستجد، بس عزتني هاتفيا".





وقالت شهير، إن الفنان الراحل كان رجل غير عادي وكان كل شيء في حياتي، مضيفة أنه كان يربطها به علاقة قوية ومتينة، ونمت عبر السنوات.





وأردفت: "محمود كان عنده تواضع كبير ودي حاجة كانت بتغظني، وكنت أقول له أنت متواضع زيادة عن اللزوم يا محمود، وكان يرد قائلا "من تواضع لله رفعه".

كشفت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، تفاصيل مرض زوجها، معبرة عن عميق حزنها لوفاة زوجها.





وقالت شهيرة، إن زوجي أصيب بتصلب في الشرايين في سن صغير، وتعامل مع المرض بهدوء شديد وعدم قلق أو فزع من المرض، متابعة أن زوجي الراحل كان يتمتع بأخلاق كبيرة تظهر في تعاملاته مع الناس.





وتابعت زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، أنه: " ما فيش زي أخلاق محمود ياسين في الدنيا، وكان رجل حقيقي داخل البيت وكان في عز عملة وتعبه كان يقوم بالاتصال بأسرته ليطمئن عليهم".





وأضاف الفنانة، أن: "الناس جت من كل حته علشان تحضر الجنازة، وكنت بوجه ان كل حاجة تتم في هدوء ولا شوشرة الحزن على القرآن ولا على الناس اللي داخلة"، مضيفة أنه الجنازة والعزاء عدت أجمل ليلة وبما يليق بمقام محمود ياسين.

كشفت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، تفاصيل جديدة بشأن حياتها مع زوجها، مؤكدة أنه كان إنسانا غاية في التواضع والاحترام.





وقالت شهيرة، إن الفنان الراحل كان رجل غير عادي وكان كل شيء في حياتها، وكانت تربطهما علاقة قوية ومتينة، ونمت عبر السنوات.





وأضافت شهيرة: محمود ياسين كان يقرأ القرآن الكريم بترتيل، وكان حريصا على ختمه.. "كان بيغيظني أنه ختم القرآن، وكنت بقرأ القرآن أمامه، وكان بيفهمني ويوجهني، وكان إنسان رائع جدا".

عبرت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، عن عميق حزنها لوفاة زوجها، مؤكدة أن مشاهد عزاء الفنان الراحل تحدثت عن قيمته.





وأضافت شهيرة، أنه : "الناس جت من كل حته علشان تحضر الجنازة، وكنت بوجه ان كل حاجة تتم في هدوء ولا شوشرة".. الجنازة والعزاء تموا بما يليق بمقام محمود ياسين.





وتابعت شهيرة، أن الفنان الراحل كان يعطي الأولوية لأهل بيته وأسرته قبل أي شيء، قائلة :"بيته كان الأول وبعد كدا الباقي وكان يقدم لنا كل شيء وكل الحب والإخلاص خلال حياتنا قبل أن يتوفى".





وتطرقت شهيرة، في لقائها، عن تفاصيل أول لقاء بينها وبين زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، قائلة :"أول مرة اتقابلنا كانت أمام الكاميرا وبعد كدا نشأت بيننا علاقة عاطفية محترمة جدا".





وتابعت: "كنت في سنة أولى معهد، وكنت بروح المعهد وأنا حامل.. كان زوجي شخص استثنائيا ومش شخص عادي وحياتي معه كانت كل شيء".





وأردفت شهيرة، أنه خلال الفترة الأخيرة خرجت شائعات كثيرة عن وفاة الفنان الراحل قبل وفاته وهذا الأمر أعتبرته عيبا وكتب على صفحتها هذا على السوشيال ميديا، متابعة أن هذا الكلام لم يغير من الواقع شيئا واستمرت الشائعات بشكل كبير قبل وفاته.





وأردفت زوجة الفنان الراحل محمود ياسين: "مدخلتش على زوجي حد غريب، وكنت أقول أنه طول ما في صحة لن يخدم زوجي أحد غيري لأنه كان رجل استثنائي ويستحق مني الكثير، ورفضت أجيب ممرضة أو أي أحد يخدمه وخدمته بنفسي".