أخطاء تسبب تسوس الدقيق والردة

الدقيق والردة لا يحتاجان لخطوات تخزين خاصة، ورغم ذلك قد يتعرضا للتلف والتسوس السريع بسبب حفظهما بطريقة خاطئة، وهو ما يفقدنا كميات كبيرة منهم.

وحفاظًا على كميات الدقيق والردة المطلوب تخزينهما يجب تجنب عدة أخطاء خطيرة تسبب تسوسهما، كشفت عنهم الشيف نجلاء الشرشابى وهي كالتالي:

الكميات الكبيرة

تخزين كميات كبيرة من الردة والدقيق أكثر من الاحتياج والاستخدام المعتاد بالطبع سيؤدي لتلفهما مع مرور الوقت، لهذا فمن الأفضل الحصول على الكميات المتاح استخدامها، والاكتفاء بتخزين كمية بسيطة حفاظًا عليها من التلف.

الخزانة المتسخة

يحفظ الدقيق والردة في خزانات المطبخ في درجة حرارة الغرفة، ولكن الأهم أن تكون خزانات المطبخ نظيفة وليست متسخة، لأنه وجود فتات أطعمة أو حبوب في خزانة المطبخ يجذب الحشرات والسوس، ما يسرع من تلف الدقيق أو الردة وتسوسهما سريعًا.

لهذا يجب التأكد من نظافة أرفف تخزين الحبوب عموما، لمنع تسوس الدقيق والردة.



العبوات المفتوحة

ترك عبوات الدقيق والردة أو الأكياس المخزن بها مفتوحة أو غير محكمة الغلق يعرضها للتلف السريع، سواء بوصول الحشرات والسوس إليها، أو تعرضها للرطوبة والمياه.

الاستخدام الخاطئ

عند استعمال الدقيق أو الردة في تحضير الأكل، يجب أن يكون هذا إما بمكيال مخصص جاف ونظيف، أو بصبها مباشرة من العبوة إلى الطبق

يحتوي دقيق جوز الهند على العديد من الفوائد الصحية، كما أنه يتناسب مع جميع الأشخاص لعدم احتوائة على مادة الجلوتين التى يمكن أن تسبب الحساسية لبعض الأشخاص.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد دقيق جوز الهند...

- يحافظ على مستويات السكر في الدم طبيعية

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية ، تميل الدهون والألياف إلى خفض مؤشر نسبة السكر في الدم في طعام معين وهذا هو السبب في أن دقيق جوز الهند يحتوي على مؤشر انخفاض نسبة السكر في الدم، وهذا يعني أن تناولها لن يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم.

كما أظهرت الدراسات أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة السكر في الدم مثل جوز الهند تدعم مستويات السكر في الدم المستقرة والتي تكون فعالة لمرضى السكري، ويمكن أن يساعد ذلك أيضًا مرضى السكر في الحفاظ على وزن صحي.



- يسرع عملية التمثيل الغذائي الخاص بك

يحتوي دقيق جوز الهند على مستويات عالية من الدهون المشبعة الصحية في شكل أحماض دهنية متوسطة السلسلة (MCFA)، يستخدم الجسم هذه الأحماض الدهنية بسرعة لتوفير الطاقة والمساعدة في زيادة معدل التمثيل الغذائي الخاص بك ، وبالتالي زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، ويزيد MCFAs من قدرة الجسم على حرق الدهون.

- يساعد في بناء العضلات

فائدة غذائية أخرى لدقيق جوز الهند هي أنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتين الذي يساهم في إجمالي كمية البروتين اليومية التي تساعد في إصلاح الأنسجة وتساعد في استعادة العضلات والنمو، ويعرف البروتين بأنه المكون الأساسي الذى يساعد في بناء العظام والعضلات والغضاريف والجلد.

