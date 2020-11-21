في ذكرى وفاة ليلى مراد.. قصص اشهار إسلامها وزيجاتها

يوافق اليوم 21 نوفمبر ذكرى وفاة واحدة من أشهر مطربات الزمن الجميل، الفنانة ليلى مراد، والذي غيبها الموت عن عالمنا عام 1995 عن عمر يناهز 77 عاما.





ولدت ليلى فيالإسكندرية لأسرة يهودية الأصل وكان اسمها «ليليان» والدها هو المغني والملحن إبراهيم زكي موردخاي "زكي مراد"، وأمها جميلة إبراهيم روشو يهودية مصرية وهي ابنة متعهد الحفلات إبراهيم روشو.





بدأت مشوارها مع الغناء في سن الرابعة عشر، وبدأت بالغناء في الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، ثم انضمت للإذاعة كمطربة، بعدها سجلت اسطوانات بصوتها، و وقفت أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم في أول أفلامها (يحيا الحب )، وكانت غيرت اسمها إلى ليلى مراد ، ورغم آدائها التمثيلي الضعيف وقتهاإلا أنها جذبت أنظار عميد المسرح العربي يوسف وهبي ليضمها في أحدث أفلامه.





قدمت ليلى مراد مسيرة فنية حافلة، سواء في الغناء أو التمثيل، حيث قدمت قرابة غنت ليلى مراد حوالي 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين، كما اع صيتها بالسينما عندما كونت ثنائي خاص مع الفنان أنور وجدى.





مثلت للسينما 27 فيلمًا، وارتبط اسمها بإسم الممثل والمنتج والمخرج أنور وجدي بعد أول فيلم لها معه، وكان آخر أفلامها الحبيب المجهول مع الفنان حسين صدقي واعتزلت بعدها العمل الفني.





تزوجت ليلى من أنور وجدى، أثناء مشاركتهم سويا في فيلم ليلى بنت الفقراء، واستمر زواجهم قرابة 8 سنوات ثم انتهى بالطلاق، ثم تزوجت من وجيه أباظة سرا بسبب ممانعة عائلته العريقة، وأنجبت منه ابنها أشرف،وأخيرا تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب وأنجب الممثل زكي فطين عبد الوهاب.

