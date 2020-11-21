المقاصة: نتفاوض مع إيهاب جلال من أجل العودة لقيادة الفريق

كشف بكري سليم المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن ناديه يفاوض حاليًا إيهاب جلال من أجل قيادة الفريق الفيومي في الموسم الجديد.
وأضاف المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة في تصريحات عبر شاشة "النهار" :"توجد حاليًا اتصالات مع إيهاب جلال لكي يعود إلى بيته مرة أخرى".
وعن أسباب فشل الاتفاق مع أحمد كشري لقيادة الفريق، أوضح :"الإدارة من خلال الرئيس محمد عبد السلام جلس مع المدرب أحمد كشري لكن لم نتوصل لاتفاق".
وتابع :"أحمد كشري اشترط بعض المطالب المالية والفنية وتم رفضها، لكن نقدره على ما قدمه مع فريق أسوان خلال الموسم الماضي".
وتولى إيهاب جلال القيادة الفنية لفريق مصر المقاصة مرتين، حيث كانت البداية في عام 2014 وحتى 2017، في المقابل كانت المناسبة الثانية في الموسم الماضي قبل أن يرحل بسبب مشاكل مالية.
وكان نادي مصر المقاصة تواجد في المركز التاسع برصيد 42 نقطة بجدول ترتيب مسابقة دوري we المصري خلال الموسم الماضي (2019 - 2020).
وفي سياق آخر، أنهى مسئولو شركة المقاصة سبورت إجراءات بيع 70% من أسهم النادي إلى "استادات" إحدى الشركة الخاصة بعد مفاوضات مكثفة شهدتها الفترة الماضية بين الطرفين.
وشهدت الساعات الماضية توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي بشأن بيع أسهم شركة المقاصة إلى استادات مقابل ما يقرب من 90 مليون جنيه، وفضل مسئولو المقاصة عرض استادات بعد أن اتفق المجلس على أنه الأفضل ما بين العروض الثلاثة التي تلقاها الفريق مؤخرًا.
ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي اليوم بين الطرفين ويتم تغيير اسم نادى مصر للمقاصة بداية من الموسم الكروي الجديد، وكذلك أيضا شعار النادي لتنتهى تجربة اسم " المقاصة " بشكل رسمي من الكرة المصرية بعد نجاحه في الظهور بشكل جيد على مدار السنوات الماضية بمسابقة الدوري الممتاز.
وشهدت شركة المقاصة سبورت عددا من الاستقالات خلال الساعات الماضية وعلى رأسها عمرو مصطفى الرئيس التنفيذي بجانب استقرار محمد مجد أحد مؤسسي الشركة والمشرف العام على فريق الكرة على الاستقالة أيضا وكان محمد عبدالسلام رئيس المقاصة أعلن استقالته قبل عدة أشهر من شركة المقاصة أيضا.
ورفض وليد هويدي مدير الكرة بالفريق ومؤسس النادي التنازل عن 30 % الأخرى من النادى وهو ما يشير إلى استمراره خلال السنوات المقبلة.
وينتظر مسئولو المقاصة الانفراجة المالية والحصول على مبلغ مالي كبير بعد بيع جزء كبير من أسهم النادي لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة بجانب دفع راتب إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة السابق ومعاونيه.