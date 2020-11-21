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فن

أخبار الفن.. ياسمين صبري تتكفل بـ سيدة المطر.. وراندا حافظ تعتزل الغناء

السبت 21/نوفمبر/2020 - 08:06 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نبيل العدوى
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

سيدة المطر.. ياسمين صبري: تلبية كل احتياجات الحاجة نعمات

أعلنت الفنانة ياسمين صبري عن تبنيها سيدة المطر، والتي أثارت موجة من التعاطف عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

 

بعد 10 سنوات من "جوايا كتير".. راندا حافظ تعتزل الغناء

أعلنت المطربة راندا حافظ اعتزالها الغناء بعد ان نشرت فيديو على حسابها الشخصي على شبكات التواصل الإجتماعي لأغنية "جوايا كتير" والتي طرحتها فى ألبومها الأول عام ٢٠٠٩.

 

في ذكرى وفاة ليلى مراد.. قصص اشهار إسلامها وزيجاتها

يوافق اليوم 21 نوفمبر ذكرى وفاة واحدة من أشهر مطربات الزمن الجميل، الفنانة ليلى مراد، والذي غيبها الموت عن عالمنا عام 1995 عن عمر يناهز 77 عاما.

 

عائلة الفنان فايق عزب تتلقى عزاءه بالهرم.. اليوم

تتلقى مساء اليوم أسرة الفنان الراحل فايق عزب عزاءه بعد صلاة المغرب مباشرة بمسجد بشارع العريش في الهرم، ويعد هذا العزاء الثانى له بعد إقامة الأول بمكان مولده بالإسماعيلية.


من امام الاهرامات.. رانيا يوسف تبهر متابعيها في احدث ظهور لها

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة لها من امام الاهرامات عبر خاصية الأستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


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