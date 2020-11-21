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فن

من امام الاهرامات.. رانيا يوسف تبهر متابعيها في احدث ظهور لها

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة لها من امام الاهرامات عبر خاصية الأستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف  بإطلالة أنيقة ، مرتدية  فستان باللون الأبيض مما لفت انتباه متابعيها.

وكان قد أن انطلق منذ عده أيام العرض الخاص لمسلسل "الأنسة فرح" الذى تقوم ببطولته رانيا يوسف احتفالا بنجاح العمل في جزئه الأول والاحتفال بالجزء الثاني الذى من المقرر عرضه غدا. 

وحضر العرض الخاص أبطال المسلسل رانيا يوسف وأحمد مجدى ومحمد كيلاني. 

وخطفت رانيا يوسف الأنظار إليها في العرض الخاصة خاصة أنها ظهرت مرتدية فستانا أخضر مكشوف الصدر. 

مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه في 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة.

الأنسة فرح بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمر وسى، وإخراج أحمد الجندي، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثاني.

وتصدرت  الفنانة رانيا يوسف، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل، بعد كشفها عن إصابتها بـ كورونا في شهر ديسمبر الماضي، مشيرةً إلى أن الأعراض لم تكن معروفة وقتها، متابعة "شعرت بدور برد ثقيل، فعزلت نفسي فترة حتى أصبحت بخير". 

ونفت الفنانة رانيا يوسف، شائعات إصابتها بـ كورونا خلال الفترة الماضية بتصريحات أدلت بها عبر برنامج «إي تي بالعربي»، قائلة «الشائعات التي تخرج من فترة لأخرى ليست سيئة وتراها اهتماما من المعجبين».
من امام الاهرامات.. رانيا يوسف تبهر متابعيها في احدث ظهور لها
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