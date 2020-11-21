الثلاثاء .. المقاولون العرب يسافر إلى جيبوتي لمواجهة بطلها في الكونفدرالية

يسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاسالمدير الفني، إلى جيبوتى فجر الثلاثاء المقبل، وذلك قبل خوض لقاء ذهاب دور الـ 64 أمام أرتا سولار بطل جيبوتى، فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 29 نوفمبر الجارى، ومن المقرر أن يترأس محسن صلاح رئيس النادى، بعثة ذئاب الجبل فى جيبوتى، لدعم اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة .

وفى سياق متصل، كشفت نتائج المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب ، الخميس الماضى، عن خطأ تحليل رابيد تيست الذى خضع له اللاعبون مؤخرًا للاطمئنان على الفريق، والذى أظهر وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا، حيث أكدت ال مسحة الطبية الجديدة سلبية جميع النتائج، وشدد الجهاز الفنى للفريق على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع اقتراب موعد المباراة الأولى لذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ 64.





وكان المقاولون قد ضم 5 صفقات جديدة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، وأحمد شكرى لاعب الأهل السابق، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك.

وقال عادل،إن الصفقات الجديدة ستشارك فى أول مباراة للمقاولون بالكونفدرالية باستثناء هيثم الجوينى نظرًا لتأخر بطاقته الدولية.

وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.





وبدأ الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي المقاولون بقيادة المدرب عماد النحاس، التحضير لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي، ضمن دور الـ64 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وجمع الجهاز الفني لذئاب الجبل، العديد من الفيديوهات، لفريق أرتا سولار، للتحضير بقوة للمباراة، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الجيبوتي.





ودخل المقاولون العرب في معسكر مغلق لمدة أسبوع، منذ يوم الجمعة الماضية، للمنافسة بقوة على المربع الذهبي بالدوري، بالإضافة لمشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، في النسخة المقبلة.





ومن المقرر أن تكون المباراة المقاولون وأرنا سولار ، يوم 28 نوفمبر الجاري، بجيبوتي، على أن تكون مباراة العودة بمصر، على ستاد الجبل الأخضر بالمقاولون، في أيام، 4-5-6 من شهر ديسمبر المقبل.



