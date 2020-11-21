رؤساء المدن والأحياء يتابعون أعمال شفط مياه الأمطار ويوجهون بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء.. شاهد

في ظل تعرض البلاد إلى تساقط بعض الأمطار، قام رؤساء المدن والحياء بمحافظة الشرقية بمتابعة سحب بعض تراكمات المياه بالاماكن الممتلئة بمياه الامطار، وذلك بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، حيث قام المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس ، والعميد/هيثم اسماعيل مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع بلبيس، و عيد عبد القادر رئيس الوحدة المحلية بغيته

بسحب بعض تراكمات المياه بميدان الطياره بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع بلبيس.





فيما قام المهندس سامي معجل - رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال استكمال شفط مياه الأمطار بدائرة المركز علي مدار اليوم الكامل من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .





وقد تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة شفط المياه بالمركز والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز .

ومازالت سيارات وجرارات شفط مياه الأمطار تقوم بعملها علي اكمل وجه حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري.





كما قام المهندس وجيه صدقي سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم باللاشراف على رأس العمل لمتابعة اعمال شفط مياه الامطار من شوارع المدينة، وذلك نظرا لهطول الامطار وسوء الاحوال الجوية التي تعرضت لها مدن المحافظة صباح اليوم وتكوين تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة





وكان برفقته ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المركز لشئون الوحدات المحلية، فوزي شوقي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، ابراهيم جورجي سكرتير عام المركز ، غرفة عمليات رئاسة المركز





حيث تم توفير ( ٤ ) سيارات لشفط تجمعات المياه من الشوارع، و توجهت سيارات شفط المياه لسحب مياه الامطار من امام شارع المرور والكنيسة والتامين الصحي





كما يهيب رؤساء المراكز والاحياء المواطنين الابتعاد عن اعمدة الانارة، وتوفير احتياجاتهم من المياه تحسبا لاستمرار الطقس السئ مما يؤدي لانقطاع الكهرباء . أكد المحافظ، أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، في انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.





وكان محافظ الشرقية قد أعطي تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة التقلبات الجوية واحتماليه سقوط الأمطار موجهًا بضرورة مراجعه بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعه تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتي لا تتسبب في إعاقه حركه المواطنين والسيارات وكذلك الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنبًا لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.