الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق شونة كتان بسمنود ..صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بشونة كتان باحدي قطع الاراضي بين قريتي "العزيزية وميت هاشم " بعدما تم الدفع بنحو 5 سيارات مطافىء لإخماد نيران دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بشونة كتان بمحيط 3 قيراط بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



كما تم الدفع ب5سيارات مطافىء للسيطرة على حريق وسط تصاعد الأدخنه للسماء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إخماد نيران حريق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.