قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق شونة كتان بسمنود ..صور
إبراهيم حسن: نلعب من أجل الفوز.. وسنصحح الأخطاء الدفاعية أمام إيران
مصطفى شوبير يكرر أمام إيران إنجاز عصام الحضري في كأس العالم
للتاريخ.. مصطفى شوبير ثاني حارس مصري يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم
مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم أمام إيران
مجموعة مصر.. بلجيكا تتقدم على نيوزيلندا بهدف تروسارد في الشوط الأول
محمود صابر يكتب التاريخ ويسجل أسرع هدف لمصر في كأس العالم
في ذكراه.. قصة وفاة صلاح قابيل وحقيقة دفنه حيا وهل تزوج وداد حمدي؟
القاهرة 35 والصعيد 41 درجة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس السبت بالمحافظات
57 جنيهًا للكيلو.. شعبة الدواجن تكشف مفاجأة بشأن أسعار الفراخ
قائمة أسعار السلع التموينية اليوم السبت 27-6-2026
حكم التوفير الشخصي من بدل الانتقال المصروف من جهة العمل.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة وفاة صلاح قابيل وحقيقة دفنه حيا وهل تزوج وداد حمدي؟

صلاح قابيل
صلاح قابيل

يوافق اليوم السبت 27 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان صلاح قابيل، إذ ولد بمثل هذا اليوم عام 1931، ورحل عن عالمنا في 3 ديسمبر عام 1992، عن عمر يناهز الـ 61 عاما.

صلاح قابيل وحياته

ولد صلاح قابيل، في 27 يونيو 1931، بقرية نوسا الغيط إحدى قرى مركز أجا محافظة الدقهلية، وانتقلت عائلته للعيش في القاهرة وفيها أكمل دراسته الثانوية.

التحق صلاح قابيل بكلية الحقوق في القاهرة إلا أنه كان مولعًا بالتمثيل، ما دفعه لترك دراسة الحقوق والتحق بمعهد الفنون المسرحية، ومن هنا كانت بدايته الفنية، وبعد تخرجه في معهد الفنون التحق بفرقة مسرح التليفزيون المصري التي قدم معها مسرحية "شيء في صدري" و"اللص والكلاب" و"ليلة عاصفة جدًا".

صلاح قابيل ومسيرته

قدم صلاح قابيل، في مسيرته الفنية كل الأدوار، فقدم دور المعلم والضابط والمجرم والرجل الطيب والفلاح والسياسي ورجل الأعمال والنصاب والشرير والوزير، وتوفي في 3 ديسمبر 1992 وقد شهدت حياة الفنان الراحل حالة من الجدل والحكايات.

صلاح قابيل وحقيقة دفنه حيا

إحدى الحكايات التي انتشرت كالنار في الهشيم كانت حول دفن الفنان صلاح قابيل حيًا بسبب خطأ طبي، وقد نفى عمرو نجل الفنان الراحل صلاح قابيل هذه الشائعة، وقال خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" إن والده توفي في المستشفى وجرى دفنه بعد عدة ساعات من الوفاة.

وأكد عمرو صلاح قابيل، في تصريحات صحفية، أنه فوجئ بانتشار هذه الشائعة منذ وفاة الفنانة وداد حمدي، مشيرًا إلى أنه في يوم مقتلها عام 1994 وبعد وفاة والده بعامين كان متواجدًا في النادي ولاحظ نظرات المحيطين به وتعجبهم من وجوده في النادي بينما تنتشر أخبار مقتل الفنانة وداد حمدي، ظنًا بأنه ابنها من الفنان صلاح قابيل.

وفاة صلاح قابيل

على غير الشائع أن الفنان صلاح قابيل توفي بأزمة قلبية، أو الإصابة بمرض السكري، فالفنان صلاح قابيل توفي بنزيف في الدماغ، والحكاية يرويها عمرو صلاح قابيل في برنامج "الستات ميعرفوِش يكدبوا"، حيث قال إنه في 1 ديسمبر عام 1992، وكان موافقًا يوم ثلاثاء أفطر صلاح قابيل مع أولاده، ثم سلم عليهم ونزل للتصوير، وبعد ساعات عاد للبيت متعبا يشكو من ازدياد آلام الصداع الذى كان يعانى منه قبلها بأيام، وارتفع ضغطه، ثم سقط وتم نقله للمستشفى فى حالة حرجة، حيث أصيب بنزيف شديد فى المخ أدى إلى غيبوبة كاملة.

وأضاف عمرو صلاح قابيل: "عندما رأيته في المستشفى عرفت أنها النهاية حيث تدهورت حالته بشكل كبير".

زواج صلاح قابيل

تزوج الفنان الراحل صلاح قابيل مرة واحدة فقط في حياته من خارج الوسط الفني، ولم يتزوج من أي فنانة أخرى.

 تزوج صلاح قابيل من جارته في حي مصر القديمة والتي كانت تعمل مُدرسة ثم تفرغت لتربية أبنائهما في عام 1961 قبل شهرته، وظلت زوجته وأم أبنائه الأربعة طوال حياته. 

 انتشرت بعد وفاة صلاح قابيل شائعة قوية تزعم زواجه من الفنانة الراحلة "وداد حمدي"، إلا أن نجله عمرو صلاح قابيل نفى هذه الشائعة جملة وتفصيلاً.

صلاح قابيل الفنان صلاح قابيل ذكرى صلاح قابيل أعمال صلاح قابيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

مباراة مصر وإيران

اتفرج ببلاش.. تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وإيران بث مباشر

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

سخان كهربائي

غول الفاتورة.. جهاز في منزلك يلتهم 30% من الكهرباء دون أن تشعر

لارا حجازي

عقوبة تخطت حدود النغم.. نقابة الموسيقيين تسدل الستار مؤقتا على ملكة الشعبي لارا حجازي

طريقة عمل العاشوراء

3 وصفات مميزة.. طريقة عمل العاشورا المصرية

بالصور

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

أخطرها «إنت فاشل».. 8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

ليس كل انتقاد كراهية.. كيف تحتوي غيرة الآخرين منك؟.. طرق التعامل مع اختلاف طباع البشر بذكاء

كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد