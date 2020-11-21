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رياضة

بعد إصابته بـ كورونا.. مسحة طبية جديدة لـ محمود كهربا اليوم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:10 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
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عبدالحكيم ابو علم
يجري محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مسحة طبية جديدة اليوم، السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت اليومين الماضيين على ملعب التتش بالجزيرة. 

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة اليوم للوقوف على حالته الطبية. 

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.
 
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداءً من غدٍ، الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء يوم 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.

كان هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم. 

ويُجري الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها مساء اليوم في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.

وأضاف "عبد الحفيظ"، أن الفريق سيخوض مرانه غدٍا الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.

ووجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة واضحة إلى أعضاء إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني بضرورة غلق جميع الملفات والتركيز فقط في مسابقة كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا حيث الموقعة الهامة امام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.

واتفق الخطيب مع أعضاء لجنة التخطيط علي غلق جميع ملفات التفاوض للاعبي الفريق الأول سواء الإعارة أو البيع أو التعاقدات الجديدة حتي ما بعد موقعة الجمعة التي تعد هي النقطة المحورية الفاصلة داخل قلعة الجزيرة حاليًا.

ورغم خوض الفريق لمباراة مع أبوقير مساء اليوم في دور الــ8 لكأس مصر وعقد جمعية عمومية الأثنين، لكن لا حديث داخل الأهلي يعلو عن مباراة القرن أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وحذر الخطيب كل أعضاء مجلس مجلسه والإدارة والجهاز الفني واللاعبين من التطرق لأي أمور بهدف زيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين والفريق في تلك المباراة التي تعد الأهم في تلك الفترة بهدف حصد اللقب القاري الغائب عن دولاب البطولات منذ عام 2013.

واطمأن محمود الخطيب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عن موقف اللاعبين المصابين وذلك بعد وصول أليو ديانج وعلي معلول وجيرالدو من بلادهم، وانتظام الرباعي الدولي في التدريبات الحمراء. 

وأكد عبدالحفيظ أن كل اللاعبين سيكونوا جاهزين لموقعة الزمالك حيث سينتظم محمد هاني في التدريبات الجماعية عقب مواجهة أبوقير للأسمدة مباشرة ونفس الأمر بالنسبة إلى أليو ديانج وأيمن أشرف.

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