ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الكهرباء: مشروعات الربط الكهربائي ستحول مصر لمحور عالمي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الهدف من مشروعات الربط الكهربائي هو أن تتحول مصر إلى محور عالمي للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملة الأجنبية.

وأوضح وزير الكهرباء - خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة والذي عقده معهد التخطيط القومي - أن مصر تعمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا مع الأردن بقدرة 200 ميجا وات، ويتم دراسة رفع القدرة لـ400 ميجا وات، وغربًا مع ليبيا بقدرة 100 ميجاوات ويجرى عمل دراسات أيضا لرفع القدرة.

وأضاف أن مصر قادرة على إنشاء خطوط للربط الكهربائي مع دول أفريقيا وأوروبا ودول الخليج حتى 15 ألف ميجا وات، مشيرا إلى أن إجمالي القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ حاليًا 56 ألف ميجا وات، وتبلغ القدرة الأسمية لهذه القدرات 46 ألف ميجا وات، متاحين على الشبكة يوميًا.

وتابع أن الربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق سيسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية بالعراق بشكل خاص ، ويخدم التوجه نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة بشكل عام، لافتا إلى أن مصر تمتلك احتياطي ضخم يؤهلها لأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة. 

وبين شاكر أنه تم الربط الكهربائي مع السوادن ومن المتوقع أن يتم رفع قدرة خط الربط مع السودان من 70 ميجا وات لـ250 ميجا وات خلال عام ونصف العام من الآن، موكدًا أنه تم التعاقد مع مصنعي بعض المعدات الخاصة بمشروع الربط.

وأضاف أنه تم إطلاق التيار رسميا فى المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 70 ميجا وات من إجمالي قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائي، ونجاح تجارب التشغيل للتأكد من سلامة الخط قبل اطلاق التيار الكهربائي. 

جدير بالذكر تم توقيع اتفاق في نهاية شهر سبتمبر الماضي بين الأردن والعراق لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين
ونص الاتفاق على أن يزود الجانب الأردني العراق في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاوات ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، بطول 300 كيلو متر تقريبا تتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية ومن المفترض الانتهاء من هذه الأعمال خلال 26 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

وأوضح وزير الكهرباء أن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطى العالمي بالشبكة والذي يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتًا إلى أن مصر أصبح لديها احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 15 ألف ميجا وات وهو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع جميع دول العالم للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر بشكل يجذب المستثمرين إلى مصر.

وقال إن الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء فى مصر حاليا يمثل فرصة للاستثمار وللقطاع الخاص بشكل كبير بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير هذا القطاع والتخلص من المشكلات التى كانت تواجهه.

وأكد خلال كلمته بمؤتمر  الطاقة والتنمية المستدامة الذي ينظمه معهد التخطيط القومي اليوم السبت، أن مصر عملت على تعزيز استفادتها من الطاقة خلال مواردها المختلفة والقضاء نهائي على انقطاع الطاقة، مشيرا على أننا استطعنا في 5 سنوات إضافة ضعف ما نمتلكه من الطاقة في 2014.

وتابع اضفنا قدرات  تتعدى 28 ألف ميجا وات فى 5 سنوات وعندنا وفرة واحتياطى آمن ووصلنا إلى المقاييس العالمية وحصل طفرة هائلة وعملنا استثمارات تصل 75 مليار جنيه فى الطرق وتحسين كفاءة الشبكة احنا ماشيين فى جميع الاتجاهات وكمان شبكات التوزيع كنا بنعمل استثمارات مليار إلى مليار ونص قفى السنتين الماضيتين عملنا استثمارات تتعدى 22 مليار جنيه يعنى 11 ضعفا.
وأضاف عملنا على الاستفادة من الطاقة المتجددة وضعنا خطة للاستفادة منها حتي 2042 وذلك من خلال بيوت التخطيط في الطاقة 

وشدد شاكر على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار؛ مشيرًا إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.
وقال محمد شاكر إن القطاع انتقل حاليًا إلى مرحلة التنمية المستدامة والتي تشمل أمن الطاقة وتحسين البنية المؤسسية وتطوير الطاقات المتجددة، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير شبكات الكهرباء من نقل وتوزيع على مستوى الجمهورية لرفع جودة التغذية الكهربائية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قصة الربط الكهربائى مع ثلاث قارات.. شاكر: بدأنا بليبيا والأردن والسودان.. وقعنا مع السعودية وما زلنا فى مرحلة دراسة الربط مع قبرص.. الحديث عن أسعار التصدير لأوروبا سابق لأوانه

فى ست سنوات ..كيف نجحت الكهرباء فى القضاء على انقطاع التيار والتقدم 68 مركزا عالميا بمؤشر الحصول على الطاقة

3000 ميجاوات.. توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي مع السعودية نهاية العام

وزير الكهرباء: محطة جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح نهاية العام الحالى

وزير الكهرباء: محطات سيمنس وفرت 1.3 مليار سنوياً من استهلاك الوقود

وزير الكهرباء: مصر تنفذ استراتيجية خاصة بالربط الكهرباء مع 4 دول

ترشيحاتنا

احذر مخالطتهم.. معظم حالات الإصابة بـ كورونا تنتقل من أشخاص لم تظهر عليها الأعراض

هل يجوز أداء السنة بعد الفراغ من صلاة الفجر.. أمين الفتوى يجيب

تقارير تزعم: بوتين يغادر الكرملين العام المقبل لمعاناته من أزمة صحية

آخر أيام الطقس السيئ.. أمطار غزيرة اليوم على 19 منطقة بالجمهورية.. تفاصيل

قليل البخت.. كوبرا تلدغ مصابا بفيروس كورونا في مستشفى بالهند

هاشتاج سيدة المطر يتصدر تويتر .. ورد سريع من وزارة التضامن الاجتماعي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكلفة حقيبة ياسمين صبري الصادمة.. نجمات أثرن الجدل بـ أسعار حقائبهن الخيالية

شاهد .. فورد تكشف عن طرازات برونكو ورابتور الاختبارية الجديدة

القائمة الرسمية لأسعار هيونداي لشهر نوفمبر في مصر