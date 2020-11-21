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أخبار العالم

مركز دبي المالي العالمي يبرم اتفاقية مع أكبر مصرف إسرائيلي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:37 م
مركز دبي المالي العالمي
مركز دبي المالي العالمي يبرم اتفاقية مع أكبر مصرف إسرائيلي
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سمر صالح
أبرم مركز دبي المالي العالمي اليوم، السبت، اتفاقية مع بنك هبوعليم، أكبر مصرف في إسرائيل، وذلك عقب توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.


وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له، أن الاتفاقية المبرمة مع البنك الإسرائيلي الذي يعمل في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد تهدف إلى "اكتشاف والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص ذات المنفعة المتبادلة"، موضحا أن هذه الاتفاقية ستتيح لمركز دبي المالي العالمي "زيادة تأثيره الإيجابي في تعزيز فرص نمو الاقتصاد الإماراتي، فضلا عن زيادة مساهمة قطاعي التمويل والابتكار فيه".


وأشار البيان إلى أن الاتفاقية الجديدة التي تتيح لأكبر مصارف إسرائيل إقامة أول حضور إقليمي له خارج بلده "ستدعم رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي من دبي".


وأكد البيان أن بنك هبوعليم سيصبح جزءا من الشبكة العالمية التي يقيمها المركز المالي مع المصارف والمراكز المالية والهيئات التنظيمية والشركات التي تعمل على "إحداث تغييرات إيجابية في القطاعين المالي والتكنولوجي بتبني أعلى المعايير القانونية والتنظيمية والتشغيلية".


وأبدى البيان قناعة مركز دبي المالي العالمي وبنك هبوعليم ، بأهمية تبادل المعرفة واستضافة الوفود وتعزيز إقامة فعاليات الأعمال ذات الصلة، مؤكدا أن خبراء الاستثمار والتكنولوجيا المالية من المصرف الإسرائيلي سيُدعون إلى المشاركة في فعاليات حصرية مثل يوم المستثمر المرتقب الذي ينظمه برنامج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي.


وأعرب الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، عن أمل المركز في أن تتيح الاتفاقية الجديدة "فرصة مثالية مشتركة لتسريع أجندة مستقبل القطاع المالي وتحفيز الابتكار"، فيما وصف الرئيس التنفيذي في بنك هبوعليم، دوف كوتلر، الاتفاقية بأنها "علامة بارزة"، قائلا: "إنه لشرف كبير أن نكون أول بنك إسرائيلي يبني هذا الجسر المهم للابتكار".


في سياق منفصل، كشفت صحيفة "جلوبس" العبرية عن موقع سفارة الإمارات الجديدة فى إسرائيل.


وقالت صحيفة "جلوبس" العبرية إن الإمارات تفضل فتح سفارة في إسرائيل، بمنطقتين وهما "هرتسليا بيتواخ"، و"سافيون وكفار شمارياهو".


وأوضحت الصحيفة أن تلك المنطقتين تقعان شمال تل أبيب، ويعتبران من أرقى المناطق.


وأكدت الصحيفة أن مسئولين من الإمارات اتصلوا في الأسابيع الأخيرة، بوكلاء عقارات فخمة في إسرائيل، للعثور على مبانٍ يمكن أن تكون سفارة دبلوماسية.


وتابعت أن الإمارات معنية باستئجار مبنى على المدى الطويل، والحصول على خيار لشرائه مستقبلا، رافضة إمكانية شراء قطعة أرض وبناء السفارة عليها من البداية.

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